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जल का शटडाउन:दो दिन तक नर्मदा के पंपों की होगी सफाई, सोमवार से ही मिल पाएगा इंदौर को पानी

इंदौर14 मिनट पहले
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शहर में पानी
  • रविवार को सिर्फ डायरेक्ट सप्लाय के क्षेत्रों में ही मिल पाएगा पानी

त्योहारों के ऐन पहले लिए नगर निगम ने जलूद में नर्मदा के पंपों की सफाई के लिए दो दिनों के लिए नर्मदा परियोजना के तहत शटडाउन ले लिया है। वैसे तो ये शटडाउन शुक्रवार और शनिवार का है, लेकिन शहर की टंकियों से पानी की सप्लाय सोमवार से ही शुरू हो पाएगी। हालांकि सीधे सप्लाय वाले इलाकों में रविवार से ही पानी की सप्लाय शुरू हो जाएगी।

नर्मदा परियोजना के तहत जलूद में नर्मदा किनारे लगाए गए सबमर्सिबल पंपों के आसपास और तृतीय चरण के लिए बने इंटेकवेल में भी गाद जमा होने के कारण यहां लगाए गए पंपों से पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा था। इनकी सफाई का काम शुक्रवार से शुरू हुआ। इसके साथ ही दूसरे चरण के पंपों को भी वापस से लगाने का काम जलूद में दोबारा लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं, शहर में भी नर्मदा लाइन से जुड़े बड़े काम, जिनमें 1700 एम.एम. व्यास की ग्रेविटी लाइन में 1500 एम.एम. व्यास का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लोमीटर लगाने का काम और त्रिवेणी गार्डन में बन रही टंकी और जनता क्वार्टर टंकी को भरने के लिए फीडर लाइन को एलआईजी चौराहे पर जोड़ने का काम, बिलावली टंकी को भरने वाली लाइन पर भी वाॅल्व लगाने का काम नगर निगम ने शुक्रवार से शुरू कर दिया है। इन सभी कामों में दो दिनों का समय लगना है। इसके चलते नगर निगम ने शुक्रवार ओर शनिवार का शटडाउन लिया है।

नगर निगम के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि शनिवार शाम तक इंदौर शहरी क्षेत्र में चल रहे कामों के साथ ही जलूद में पंपों की सफाई करने और पंपों को लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। शनिवार शाम काम पूरा होने के बाद भी शहर को सामान्य तरीके से पानी नहीं मिल पाएगा। दरअसल, जलूद से नर्मदा का पानी 70 किलोमीटर दूर इंदौर भेजने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। इस दौरान पानी को वांचू पाइंट की पहाड़ी की ऊंचाई तक ले जाना होता है। इसमें समय लगता है।

वहीं, पानी के इंदौर आने के बाद उसे अलग-अलग टंकियों तक पहुंचाने और टंकियों को भरने में भी पांच से छह घंटे तक का समय लगता है। ऐसे में शनिवार को काम पूरा होने के बाद शाम 8 बजे तक पंपों को दोबारा शुरू किया गया, तो भी पानी रात 2 बजे तक इंदौर पहुंचेगा। उसके बाद टंकियों को भरने का काम शुरू होगा, जो कि सुबह 8 बजे तक चलना है, जबकि इंदौर के अधिकांश क्षेत्रों में पानी सप्लाय का समय सुबह 7 बजे से लेकर 9.30 बजे के बीच में है। ऐसे में सप्लाय के समय तक टंकियों को भरने का ही काम चलता रहेगा। ऐसे में रविवार को केवल डायरेक्ट सप्लाय ही हो पाएगा। रविवार को टंकियों के भरने के बाद सोमवार से ही पानी का सामान्य तरह से सप्लाय हो पाएगा।

रविवार को यहां मिलेगा पानी

टंकियों के रविवार सुबह तक भरने के कारण मालवीय नगर, छोटी खजरानी, नया बसेरा, बैकुंठधाम, मनोरमागंज, कैलाश पार्क, गीता भवन, संजीवनी नगर, मुमताज नगर, ममता कॉलोनी, डायमंड कॉलोनी, सोमनाथ की चाल, भील कॉलोनी, पंचशील नगर, तुलसीराम नगर, नेतराम का बगीचा, शांति नगर, साउथ तुकोगंज, सिंधी कॉलोनी, साधु वासवानी नगर, आनंद नगर, चितावद, आजाद नगर, गंगा नगर, धर्मराज कॉलोनी, नयापुरा, काजी की चाल, रेसकोर्स रोड, गोमा की फेल, पंचम की फेल, गोटू की चाल, एम.आय.जी., पालीवाल नगर, विनोवा नगर, बड़ी ग्वालटोली, गोयल विहार, गणेशपुरी, पलसीकर कॉलोनी, जबरन कॉलोनी, भवानी नगर, प्रिकांको कॉलोनी, सुदामा नगर, अभिनव नगर, पवनपुरी, पालदा, सूरजनगर में पानी सप्लाय शुरू हो जाएगा।

यहां सोमवार से ही मिलेगा

चूंकी टंकियों को रविवार को भरा जा सकेगा। ऐसे में भंवरकुआ, खातीवाला, स्नेह नगर, गाड़ी अड्डा, पागनीसपागा, रेडियो कॉलोनी, कृषि नगर. एम.वाय.एच. पी.डब्ल्यू.डी. यशवंत क्लब, तुकोगंज, कॉटन अड्डा, अंबेडकर नगर, सुखलिया, वीणा नगर, बजरंग नगर, नंदा नगर, स्कीम नं. 54 व 74, स्कीम-114, बर्फानीधाम, सांईकृपा, स्कीम नं. 78, लोहामंडी, राजीव आवास, स्कीम-134,नानक नगर, स्कीम-94, शिवनगर, महावीर नगर, सर्वसुविधा नगर, स्कीम-140, खजराना, प्रगतिनगर, रेती मंडी, हवाबंगला, विदुर नगर, बुद्धनगर, चंदन नगर, नगीन नगर, भागीरथपुरा और अंबिकापुरी टंकी के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में पानी की सप्लाय सोमवार से ही दोबारा शुरू हो पाएगी।

सोमवार से ही सप्लाय

कोशिश है कि शनिवार को काम पूरा कर लिया जाए। यदि शनिवार शाम तक काम पूरा हुआ, तो टंकियां रविवार सुबह तक भर पाएंगी, जिससे हम उस दिन डायरेक्टर सप्लाय तो कर देंगे, लेकिन टंकियों से सोमवार को ही सप्लाय शुरू हो पाएगा।

- संजीव श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा प्रोजेक्ट

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