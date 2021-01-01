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वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव आने का मामला:डॉक्टर बोले- दूसरे डोज के बाद ही बनेगी एंटीबॉडी, दोनों मरीज ए सिम्टोमैटिक

इंदौर3 घंटे पहले
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बीमा अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी ने 22 जनवरी को टीका लगवाया। 27 जनवरी को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। - Dainik Bhaskar
बीमा अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी ने 22 जनवरी को टीका लगवाया। 27 जनवरी को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव आए दो स्वास्थ्यकर्मियों के मामले में डॉक्टरों का कहना है कि मरीज ए-सिम्टोमैटिक रहे होंगे, इसलिए पहले कोरोना का पता नहीं चला। निजी अस्पताल में कार्यरत एक लिपिकीय स्टाफ को 27 जनवरी को टीका लगाया था। 28 जनवरी को एक निजी अस्पताल में कोविड-19 जांच करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

नंदा नगर स्थित बीमा अस्पताल में कार्यरत 55 साल के कर्मचारी ने 22 जनवरी को टीका लगवाया। इसके बाद उन्हें बुखार आया। 27 जनवरी को कोविड की जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉ. दीपक बंसल ने बताया कि मरीज को जब बुखार आया, तब जांच करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके पहले जुकाम की समस्या थी।

पहले से संक्रमण की चपेट में होंगे : सीएमएचओ
इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि 14 दिन इन्क्यूबेशन पीरियड होता है। उसमें मरीज ए-सिम्टोमैटिक होता है। इसमें बीमारी के लक्षण सामने नहीं आते हैं। संभवत: वह पहले ही संक्रमण की चपेट आ चुके हों।

वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी बनेगी
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंचार्ज डाॅ. अनिल डोंगरे कहते हैं कि जब तक टीके के दो डोज नहीं लग जाते, तब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी बनती है। वैक्सीन लगाने और कोविड संक्रमण का आपस में कोई लेना-देना नहीं है।

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