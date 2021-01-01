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एक टाउनशिप में दो डकैती:बुजुर्ग दंपती पर लट्ठ से वार, रिवॉल्वर अड़ाई, 21 लाख का माल ले गए

इंदौर8 मिनट पहले
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सीसीटीवी में कैद हुए डकैत, पुलिस को भील गिरोह पर शक - Dainik Bhaskar
सीसीटीवी में कैद हुए डकैत, पुलिस को भील गिरोह पर शक
  • दवा कारोबारी, सीए के यहां रात 2 से 4 के बीच वारदात

छोटा बांगड़दा स्थित हाई लिंक सिटी टाउनशिप में शनिवार रात 2 से 4 बजे के बीच हथियार बंद आठ से ज्यादा बदमाशों ने डकैती डाल दी। वे दो बंगलों से सोने-चांदी के जेवर सहित 21 लाख से ज्यादा का सामान ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनके भील गिरोह से जुड़ा होने का शक जता रही है।

रहवासियों पर पथराव करते हुए बदमाश बोले- घर से बाहर आए तो गोली मार देंगे
हाईलिंक सिटी टाउनशिप में शोर सुनकर जब पड़ोसी बाहर आए तो बदमाशों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि कोई भी घर से बाहर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद लोग घरों में जाकर पुलिस को फोन लगाने लगे। सीए के घर के सामने रहने वाले कमलेश गंगवाल ने बताया आवाज सुनकर मैं गैलरी में आया तो एक बदमाश ने ईंट फेंककर मारी। साथी से बोला- गोली मार दे इसे। मैं घबराकर अंदर चला गया। पुलिस को सूचना दी।

इसी दौरान इसी मकान के पास नीचे रहने वाले कारोबारी मोहन सोनी और उनकी बेटी तृप्ति सोनी भी जागी तो बदमाशों ने उन पर भी पथराव किया। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनी के घर के सामने रहने वाले उमेश सुराना और शीला सुराना ने गेट खोला तो एक बदमाश उनके आंगन में भी खड़ा था। उसने दरवाजे पर पत्थर मारे तो वे भी खुद को बचाते हुए अंदर चले गए। पुलिस ने मामले में लूट और नकबजनी का केस दर्ज किया है।

घटनास्थल के पास मिली चोरी की बाइक, पिकअप वाहन, तीन संदेहियों से पूछताछ, बाग-टांडा की गैंग पर भी शक
एएसपी प्रशांत चौबे के मुताबिक घटना स्थल से आधा किमी दूर चोरी की बाइक और उससे 200 मीटर दूर पिकअप वाहन मिला। पुलिस देवास के कंजर गिरोह, बाग-टांडा के गिरोह पर भी शक जता रही है। हालांकि इनकी मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर नहीं मिली। अधिकारी शक जता रहे हैं कि इनसे जुड़े ही अन्य बदमाशों ने वारदात की है।
22 सीसीटीवी कैमरों में तलाश वारदात के बाद बदमाश अलग-अलग धड़ों में बंटकर भागे हैं। पुलिस ने उनके आने से लेकर भागने तक और आसपास के करीब एक किमी रेडियस के प्रमुख व छोटे मार्गों के 22 स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। अधिकारी हर उस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों की सर्चिंग करा रहे हैं, जहां से वे किसी मुख्य मार्ग तक पहुंच सकते हैं।

2 से 4 बजे तक आतंक

  • 2 बजे 4 लोग रैकी करने पहुंचे।
  • 2.30 बजे अन्य साथियों को बुला लिया।
  • 2.40 बजे बदमाशों ने पत्थर समेटे और अलग-अलग घरों के बाहर खड़े हो गए।
  • 3.03 बजे बदमाश सबसे पहले राकेश जैन के तीन मंजिला बंगले आशियाना में दरवाजा फांदकर घुसे।
  • 3.25 बजे वे राकेश जैन के सामने स्थित संजय पवैया के घर गए। इनके यहां लगे कैमरे पर कपड़ा बांध दिया।
  • 3.40 बजे सीए निखिल चौपड़ा के बंगले में घुसे। यहां 24 मिनट रहे। बाद में इनके घर के पीछे से भाग निकले।
  • 4 बजे बदमाशों ने चौकीदार मंगल सिंह को रोका। पत्थर से पेट पर हमला कर उसे भी घायल कर दिया।

रात 3:03 बजे; दवा कारोबारी के यहां से 27 तोला सोने के जेवर चुराए
बदमाश सबसे पहले दवा कारोबारी राकेश जैन के तीन मंजिला सूने बंगले में घुसे। राकेश के पिता सुशील जैन ने बताया कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बदमाशों का हुलिया आया है। बदमाश अलमारी व ड्रॉज से 26 से 27 तोला सोने और डेढ़ सौ ग्राम चांदी के जेवर सहित 16 लाख का माल ले गए। फुटेज से पता चला कि इस बीच चौकीदार निकला तो बदमाश आंगन में छिप गए।

रात 3:40 बजे; सीए के बंगले में घुसे, 5.5 लाख का सामान उड़ाया
जैन के बंगले के बाद बदमाश सीए निखिल चाेपड़ा (42) के बंगले में घुसे। निखिल ने बताया- मैं, पत्नी और बेटी ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। मां और पिता ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। साढ़े तीन बजे मुझे दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बदमाशों ने बाहर से मेरा कमरा बंद कर रखा था। इसके बाद मैंने डायल 100 और पड़ोसियों को फोन लगाना शुरू किया।

पत्नी के सिर पर रिवॉल्वर रखी तो मैंने विरोध बंद कर दिया

मैंने एक बदमाश से लट्ठ छीना और उन पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन बाद में दो बदमाश और आ गए। उन्होंने मेरे सिर व नाक पर लट्ठ से वार किए। मेरी चीख सुनकर पत्नी निर्मला आ गई तो एक बदमाश ने उनके सिर पर रिवॉल्वर रख दी। इसके बाद मैंने विरोध नहीं किया। वे जेवर सहित साढ़े पांच लाख का माल ले गए।
-जैसा सीए निखिल चोपड़ा के 60 वर्षीय पिता अजित चाेपड़ा ने बताया

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