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चोरी की तीन वारदात:मां के इलाज के लिए होशंगाबाद गया परिवार, ताला तोड़कर चोर ले गए जेवर

इंदौर3 घंटे पहले
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टाउनशिप में रहने वाले रत्नेश दीक्षित के यहां से बदमाश सोने-चांदी के जेवर सहित हजारों का माल ले गए। - Dainik Bhaskar
टाउनशिप में रहने वाले रत्नेश दीक्षित के यहां से बदमाश सोने-चांदी के जेवर सहित हजारों का माल ले गए।
  • राजेंद्र नगर, राऊ और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में चोरी

बायपास पर न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक परिवार के घर उस वक्त चोरी हो गई, जब वे अपनी मां का इलाज कराने होशंगाबाद गए हुए थे। वहीं राऊ की कान्हा संस्कृति पार्क के एक सूने मकान और सर्वोदय नगर में प्लायवुड की दुकान में भी चोरी हुई है।

पहला मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की न्यूयॉर्क सिटी का है। यहां रहने वाले रत्नेश दीक्षित ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां राजबाला, पत्नी शुभ दर्शनी व दो बच्चों के साथ रहते हैं। वे 24 जनवरी को कार से मां का इलाज कराने होशंगाबाद गए थे। 28 जनवरी की दोपहर पड़ोसी ने फोन लगाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर का ताला टूटा है। अगले दिन रत्नेश इंदौर पहुंचे। उन्होंने देखा कि चोर अलमारी तोड़कर सोने-चांदी के जेवर सहित हजारों का माल ले गए।

दूसरा मामला राऊ थाना क्षेत्र की कान्हा संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी का है। यहां रहने वाले अवधेश गुप्ता ने बताया 23 जनवरी को कोई बदमाश घर से सोने-चांदी के जेवर सहित हजारों का सामान ले गया।

तीसरी वारदात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की सर्वोदय नगर स्थित साईं कृपा प्लायवुड दुकान की है। फरियादी होशांग हेमनानी ने बताया कि चोरों ने रात को उनकी दुकान का शटर उचकाया। अंदर रखा कंप्यूटर, सीपीयू और मूर्ति सहित हजारों का माल ले गया।

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