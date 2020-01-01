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मामला प्लायवुड व्यापारी के गोली मारने का:पुलिस को कहा; कर्ज और अन्य परेशानियों से पहले ही परेशान हैं, उसे डराने के लिए पिस्टल निकाली और झूमाझटकी में चल गई गोली  ​

इंदौर24 मिनट पहले
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मृतक जगदीश सावले - Dainik Bhaskar
मृतक जगदीश सावले

26 जनवरी को दिनदहाड़े कारोबारी के पिता के साथ कार से जा रहे बेटे ने ऑटो चालक की गोली मार कर हत्या कर दी थी। दोनों पक्षों के बीच कार और ऑटो के टकराने की बात पर विवाद हुआ था। पुलिस ने वारदात के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दैनिक भास्कर ने जब गोली मारने की वजह जाननी चाही तो आरोपी और परिजन का कहना था कि कोराेना के चलते कर्ज और अन्य परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। इसी चिड़चिड़ेपन में यह घटना घट गई। आरोपियों का यह भी कहना है कि डराने के लिए लाइसेंसी पिस्टल निकाली और झूमाझटकी में गोली चल गई।

भंवरकुआं टीआई संतोष दूधी ने बताया कि खंडवा नाका और लिंबोदी गेट के समीप कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर हुई थी। कार (एमपी 09 - सीएफ -6142) में सवार होकर प्लायवुड कारोबारी राजेश शुक्ला निवासी अक्षत रेसीडेंसी खंडवा रोड बेटे अंकित के साथ नवलखा स्थित अपनी प्लायवुड की दुकान पर जा रहे थे। उनकी कार की लोकेश पिता जगदीश सावले निवासी भावना नगर के रिक्शा से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में जमकर तू - तू , मैं - मैं हुई।

बताया जा रहा है कि लोकेश ने पत्थर उठाकर राजेश और अंकित पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद राजेश ने गाड़ी में रखी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और उसे गोली मार दी। वारदात के बाद पिता - पुत्र मौके से भाग गए। पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंची। कार सवार पिता पुत्र के बारे में जानकारी निकाली और उनके घर पहुंची। यहां दोनों नहीं मिले। बाद में उनकी दुकान के सामने से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी राजेश शुक्ला और अंकित शुक्ला।
आरोपी राजेश शुक्ला और अंकित शुक्ला।

राजेश का बेटा अंकित कुछ समय पहले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर शहर लौटा था। वह भी पिता के साथ दुकान में हाथ बंटाने लगा है। दोनों 26 जनवरी को छुट्टी होने के चलते दुकान की सफाई के लिए गए थे और रास्ते में वारदात को अंजाम को अंजाम दे बैठे। राजेश का कहना है कि जैसे ही रिक्शा चालक ने पत्थर उठाया तो बचाव में उसने पिस्टल निकाली, जो झूमाझटकी में चल गई। उस पर पुलिस ने जो हत्या का केस दर्ज किया है, वह गलत है। बचाव में उससे गोली चली है।

राजेश के बड़े बेटे और पत्नी से भी पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की। उनका कहना है कि कोरोना काल से ही कारोबार मंदा चल रहा था। घर में आर्थिक रूप से तंगी और कर्ज के चलते सबकुछ सामान्य नहीं था। सभी इसी के चलते चिड़चिड़े हो गए थे। संभवतः कल वे घर से निकले और विवाद के बाद चिड़चिड़ेपन में यह वारदात हो गई होगी।

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