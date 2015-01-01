पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निर्देश:भूमाफिया को कॉलोनी की मंजूरी नहीं मिलेगी

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना में राहत मिलने और चुनाव होने के बाद अब कलेक्टोरेट में पूरा ध्यान राजस्व कामों पर है। इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस तरह के सिस्टम पर काम किया जा रहा है कि कलेक्टोरेट में लगने वाले हर आवेदन पर सीधे उच्च अधिकारियों की नजर रहे कि किस आवेदन पर क्या हो रहा है और कितने दिन में इसका निराकरण हो रहा है। आमजन के किसी भी काम को बेवजह टालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

एक शिकायत के चलते एक तहसीलदार को हटाकर कलेक्टर ने सख्त संदेश भी दे दिया है। वहीं कॉलोनी के लंबित पड़े मामलों को तेजी से निराकरण के लिए गाइडलाइन तय की जा रही है। इसके लिए आवेदन में लगे दस्तावेजों की जांच के लिए पूरी चेक लिस्ट होगी।

यदि चेक लिस्ट के हिसाब से सभी दस्तावेज लगे हैं तो कॉलोनी लाइसेंस, कॉलोनी विकास मंजूरी तय समय में जारी कर दी जाएगी, नहीं तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भूमाफिया को लेकर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को संदेश दे दिया है कि वह गलत छवि, अपराधों वाले किसी भी व्यक्ति के कामों को नहीं किया जाए, क्योंकि बाद में यह आगे जाकर आम व्यक्ति को धोखा देते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें