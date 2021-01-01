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  • The Night Of 26 January Was The Coldest, The Mercury Of The Day Was 5, 3 Degrees Below Normal, The December 29 Was 2020 In 2020.

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2021 में पहला कोल्ड डे:26 जनवरी की रात सबसे सर्द रही, दिन का पारा 5, रात का सामान्य से 3 डिग्री नीचे आया, 2020 में 29 दिसंबर रहा था सीवियर डे

इंदौरएक घंटा पहले
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सर्दी और सितमगर हो गई है। सोमवार का दिन कोल्ड डे बीतने के बाद मंगलवार का पूरा दिन भी कोल्ड ही रहा। करीब 27 दिन बाद 26 जनवरी को एक बार फिर से 'कोल्ड डे" की स्थिति बनी। इसके पहले 28 दिसंबर को कोल्ड डे और 29 दिसंबर को सीवियर डे रहा था। मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम होकर 22.6 डिग्री रिकार्ड किया गया।

वहीं, न्यूनतम तापमान तीन डिग्री गिरकर 8 डिग्री रिकार्ड हुआ। सोमवार को अधिकतम पारा 4 डिग्री कम हाेकर 23.2 डिग्री रिकार्ड हुआ था। उत्तरी हवाओं के चलने से बुधवार को धूप भी निस्तेज हो गई। गर्म कपड़ों के बिना घर से निकलना मुश्किल था। उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तरी हवा का पैटर्न बनाने से ऐसा हालात बने हुए हैं। अभी दो से तीन दिन ऐसे ही मौसम के आसार हैं।

ठंड के चार महीनों में दिसंबर के बाद अब जनवरी सर्द

  • चार महीने की ठंड में दिसंबर का महीना सर्द रहा है। 2 दिसबर की रात सीजन में पहली दफा पारा 11 डिग्री पर आया था। इसके बाद 17 को 11.4, 18 को 10.9 डिग्री, 19 को 9.6 डिग्री, 20 को 9.4, को 9.6, 23 को 10.3, 27 को 10.2, 28 को 8 डिग्री, 29 को 8.8, 30 को 9.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।
  • वहीं, जनवरी की बात करें तो इस बार 6 रातों को छोड़ सर्दी गायब रही। जनवरी की 26 रातों में 4 बार न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री के आसपास रिकाॅर्ड हुआ जो औसत से 7 डिग्री अधिक है। वहीं, 6 बार न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री क्रमश: 12, 20, 23, 24, 25 और 26 जनवरी की रात को रिकाॅर्ड किया गया, जो सामान्य या उससे कम था। इसके पहले 8 और 17 जनवरी को न्यूनतम पारा 18 डिग्री, 9 और 10 जनवरी को 17-17 डिग्री दर्ज हुआ था।

पिछले साल 5 कोल्ड डे थे
पिछले साल 26 से 30 दिसंबर तक खोल डे रहे थे। 29 दिसंबर को सीवियर कोल्ड डे माना गया था। 2018 की बात की जाए तो उस वर्ष 6 दिन कोल्ड डे के रूप में थे। इन दोनों वर्षों में न्यूनतम तापमान का स्तर 6 डिग्री तक रहा था। वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक चला गया था।

यह होता है कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे
मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री से कम होता है और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक कम होता है तब कोल्ड डे की स्थिति बनती है। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से या उससे अधिक कम हो तो उसे सीवियर डे कहा जाता है।

आगे क्या - ठंड मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन तक ठंड ऐसी ही रहेगी। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहेगा। इसके बाद तापमान में इजाफा होगा। न्यूनतम तापमान फिर से 18 डिग्री तक चला जाएगा।

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