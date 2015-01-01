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शराब तस्करी:फरार बदमाश की तलाश जारी, पुलिस ने किया इनाम घोषित

इंदौर4 घंटे पहले
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शराब तस्करी में फरार बदमाश की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने इसके लिए गुप्त इनाम घोषित किया है। हालांकि पुलिस ने इनाम की राशि नहीं बताई है, लेकिन आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से एक वारंटी पत्र जारी हुआ है, जिसमें आरोपी विक्की उर्फ विक्रम पिता रमेश निमजे निवासी 429/5 सर्वाहारा नगर और हाल मुकाम 525-ए श्याम नगर की तलाश बताई गई है। उसकी तलाश अभी भंवरकुआं पुलिस को है। आरोपी का नाम हीरानगर के फार्म हाउस में पकड़ाई शराब में भी आया था।

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