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रेल प्रोजेक्ट:440 मीटर लंबे व 6.1 मीटर चाैड़े चाैथे प्लेटफाॅर्म पर 180 मीटर में रहेगा शेड

इंदौर31 मिनट पहले
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  • महू स्टेशन पर 24 काेच के लिए तैयार हाे रहा प्लेटफाॅर्म
  • अभी वाॅल बनने के साथ ही शेड के लिए काॅलम डाले जा रहे, मई 2021 में पूरा हाेगा

रेलवे स्टेशन पर ब्राॅडगेज कन्वर्जन के बाद अब चाैथे प्लेटफाॅर्म का काम भी शुरू हाे गया है। इस प्लेटफाॅर्म के बनने से ट्रेनाें की आवाजाही की व्यवस्था सुगम हाे सकेगी। यह प्लेटफाॅर्म 440 मीटर लंबा व 6.1 मीटर चाैड़ा रहेगा। इसमें 180 मीटर के हिस्से में शेड रहेगा। बाकी पूरा प्लेटफाॅर्म ओपन रहेगा।

यहां रेलवे स्टेशन में मीटर गेज लाइन के लिए एक प्लेटफाॅर्म व ब्राॅडगेज की दाे लाइन के लिए दाे प्लेटफाॅर्म बने हुए हैं। अब रेलवे द्वारा ब्राॅडगेज की तीसरी लाइन के लिए चाैथे प्लेटफाॅर्म का निर्माण किया जा रहा है। अभी इस प्लेटफाॅर्म के लिए वाॅल बनाने के साथ ही शेड के लिए काॅलम डालने का काम चल रहा है। इसमें शेड के लिए काॅलम डालने का काम 90 मीटर में हाे चुका है।

वहीं वाॅल का काम लगभग 240 मीटर में हाे चुका है। इस प्लेटफाॅर्म काे भी पूर्व के दूसरे व तीसरे नंबर के प्लेटफाॅर्म की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। इसमें भी 180 मीटर के हिस्से में शेड रहेगा। बाकि पूरे हिस्से में प्लेटफाॅर्म ओपन रहेगा। इसके पीछे जमीन बराबर उपलब्ध नहीं हाेना बताया जा रहा है। हालांकि इसकाे लेकर स्थानीय रेलवे अधिकारी भी किसी भी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।

प्लेटफाॅर्म तक पहुंचने के लिए फुट ओवरब्रिज की चाैड़ाई भी बढ़ाएंगे
यहां स्टेशन पर मीटरगेज से ब्राॅडगेज ट्रैक के प्लेटफाॅर्म तक जाने के लिए फुट ओवरब्रिज बना हुआ है। अभी यह ब्रिज तीन प्लेटफाॅर्म तक एक-दूसरे काे कनेक्ट कर रहा है। चाैथे प्लेटफाॅर्म तक निर्माण हाेने के बाद उस प्लेटफाॅर्म तक यात्रियाें के जाने के लिए इसी फुटओवर ब्रिज काे चाैड़ा किया जाएगा। इसकी डिजाइन अभी फाइनल नहीं हुई है। पीठ राेड अंडरब्रिज चाैड़ीकरण के बाद ही चाैथे प्लेटफाॅर्म के आगे के हिस्सें में निर्माण किया जाएगा।

इस अंडरब्रिज काे चाैड़ा करने के लिए रेलवे ने 26 पैनल्स का निर्माण भी किया है। यह बनकर तैयार है। लेकिन अभी रेलवे के अधिकारियाें से अंडरब्रिज चाैड़ीकरण काे लेकर तारिख तय नहीं हाे पाई है। इसलिए पीठ राेड अंडरब्रिज चाैड़ीकरण का काम रूका हुआ है। यह काम पूरा हाेने के बाद ही पीठ राेड अंडरब्रिज वाले हिस्से में चाैथे प्लेटफाॅर्म का निर्माण कार्य शुरू हाे सकेगा।

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