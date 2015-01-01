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लूट का प्रयास:फैक्टरी से घर जा रही महिला का गला दबा गिराया, चीख सुन दंपती ने बचाया

इंदौर12 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

चॉकलेट फैक्टरी से घर लौट रही 30 वर्षीय महिला को पीछे से आए बाइक सवार युवक ने गला दबाकर गिरा दिया और उससे लूट का प्रयास किया। वह चिल्लाई तो वहां से गुजर रहे दंपती ने आरोपी को पकड़ लिया।

बाणगंगा पुलिस के अनुसार करोलबाग की ललिता पति अनिल डांगे के साथ वारदात करने वाले रवि (22) पिता मलखान सिंह राठौर निवासी पंचडेरिया को पकड़ा है। महिला ने बताया वह अरबिंदो के पास एक चॉकलेट कंपनी में काम कर बुधवार शाम 7.30 बजे पैदल घर जा रही थी। तभी आरोपी बाइक खड़ी कर महिला के पीछे भागा और लूट के इरादे से उसका गला दबाकर गिरा दिया।

वह चीखी तो एक दंपती ने बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस का मानना है बदमाश उसका मुंह दबाकर मोबाइल और चेन छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चीखीं तो पास में दंपती ने सुना और उन्हें बचा लिया।

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