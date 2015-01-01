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  • Theaters Remained Vacant In The Fourth Week Even After The Release Of The New Film; Movies Showing Only A Single Screen And Two Multiplexes

कोरोना का असर:नई फिल्म रिलीज नहीं होने से चौथे सप्ताह में भी खाली रहे सिनेमाघर; एक सिंगल स्क्रीन और दो मल्टीप्लेक्स ही दिखा रहे फिल्म

इंदौर2 घंटे पहले
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ज्योति टॉकीज

सरकार से अनुमति के बाद शुरू हुए शहर के सिनेमाघर करीब 25 दिन बाद भी खाली पड़े हैं। नई फिल्मों के अभाव में दर्शक थिएटर तक जा ही नहीं रहे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटरों में महज एक सिनेमाघर फिल्म दिखा रहा है। मल्टीप्लेक्स में हर शो में अलग-अलग फिल्म दिखाने के बाद भी दर्शकों की संख्या कई बार दहाई के आंकड़े भी नहीं छू रही है। दर्शकों की कम संख्या के कारण मल्टीप्लेक्स ने भी अपने शो की संख्या सीमित कर दिन में दो शो तक कर दिया है। सप्ताहांत में वे जरूर चार-चार फिल्में दिखा रहे हैं।

सात मल्टीप्लेक्स में से दो ही फिल्में दिखा रहे हैं
शहर में सात मल्टीप्लेक्स और एक सिनेप्लेक्स है। इनमें से दो मल्टीप्लेक्स ही फिल्में दिखा रहे हैं। दर्शकों की संख्या का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि दो या तीन शो ही ये थिएटर दिखा रहे हैं। शनिवार और रविवार को जरूर शो और फिल्मों की संख्या बढ़ाई जाती है। मल्टीप्लेक्स के सूत्रों के मुताबिक सप्ताह के दिनों में दर्शक नहीं होने से शो बंद भी करने पड़ गए हैं।

दीपावली पर नई फिल्में आने पर दर्शक संख्या बढ़ने की उम्मीद थी, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिख रही
सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के निदेशक बसंत लड्ढा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ थिएटर खुले थे, लेकिन अनलॉक के बाद भी दर्शक नहीं मिल रहे हैं। सिंगल स्क्रीन में केवल ज्योति सिनेमा फिल्में दिखा रहा है। शहर के पांच अन्य सिनेमाघर बंद पड़े हैं। मल्टीप्लेक्स में फिल्में जरूर चल रही हैं, लेकिन दर्शक संख्या उतनी नहीं है। सिनेमाघर मालिक आदर्श यादव बताते हैं कि सभी को उम्मीद थी कि दीपावली पर नई फिल्में आएंगी तो दर्शक संख्या बढ़ेगी, लेकिन मुंबई से अभी कोई नई फिल्म आने के संकेत नहीं हैं। आधी दर्शक क्षमता में फिल्म रिलीज करने के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं हो रहा।

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