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आयोग:मतगणना कक्ष में प्रत्याशी के जाने पर रोक नहीं

इंदौर3 घंटे पहले
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भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए होने वाली मतगणना के दौरान कक्ष में प्रत्याशी, उनके एजेंट और मतगणना अभिकर्ता के जाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। आयोग ने जिला निर्वाचन कार्यालय को यह निर्देश दिए हैं कि कोविड की स्थितियों को देखते हुए कंट्रोल यूनिट से मतगणना के आने वाले परिणाम को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था की जाए, ताकि मतगणना एजेंटों के एक साथ जमा होने से बचा जा सके। सुबह 8 बजे से नेहरू स्टेडियम में मतगणना होगी।

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