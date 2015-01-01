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दौरा:मेट्रो के लिए शिफ्ट होगी बापट से एमआर-10 तक हाईटेंशन लाइन

इंदौरएक घंटा पहले
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  • प्रमुख सचिव पहुंचे अंडर ग्राउंड केबलिंग देखने
  • बोले- प्रदेश के लिए स्मार्ट मीटरिंग का बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे

मेट्रो के रूट में बापट चौराहे से एमआर-10 तक बाधक 132 केवी की लाइन को लेकर प्रमुख सचिव संजय दुबे ने शुक्रवार को फील्ड विजिट किया। उन्होंने बताया इसका टेंडर दिया जा चुका है। लाइन को 41 मीटर ऊंचे यूनीपोल पर शिफ्ट किया जाएगा।

इससे मेट्रो के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। लाइन शिफ्टिंग का काम तीन फेज में होगा। पहले फेज में बापट से एमआर-10 तक के हिस्से को मार्च तक साफ कर देंगे। इसके बाद रसोमा चौराहे से अंदर के हिस्से से केबल शिफ्टिंग की जाएगी। तीसरे चरण में बाकी का काम मई 2021 तक पूरा किया जाएगा।

दुबे ने इससे पहले अलसुबह महू नाका से टोरी कॉर्नर तक स्मार्ट रोड का दौरा किया। वे यहां की गई अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्यों को देखने आए थे। उन्होंने बताया, पूरे प्रदेश के लिए स्मार्ट मीटरिंग का बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। इसी के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर ने अंडर ग्राउंड केबलिंग पर अच्छा कार्य किया है।

वहीं उन्होंने गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को भी देखा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी सीईओ अदिति गर्ग के साथ दुबे ने बियाबानी रोड पर की गई अंडर ग्राउंड केबलिंग का कार्य देखा। इस दौरान इंजीनियरों ने बताया कि कैसे यहां का काम आदर्श रूप में किया गया है और कहीं से भी बिजली का तार लटकता नजर नहीं आता। इसके बाद वे गोपाल मंदिर गए और जीर्णोद्धार के कार्य को देखा। यह कार्य दुबे के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था।

उन्होंने बताया, हम यह देखना चाहते थे कि जैसी प्लानिंग की गई थी वैसा काम चल रहा है या नहीं। उन्होंने बताया आने वाले समय में प्रदेश में स्मार्ट मीटर का बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसके साथ ही यह तय हुआ है कि निगम अब कोई भी नया काम करेगा तो उसमें अंडर ग्राउंड केबलिंग के साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी को रोका जा सकेगा।

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