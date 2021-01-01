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पल्स पोलियो मुहिम:पौने 4 लाख बच्चों ने पी दो बूंद जिंदगी की

इंदौर3 घंटे पहले
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हातोद केंद्र में 3 हजार 495 बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। - Dainik Bhaskar
हातोद केंद्र में 3 हजार 495 बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा।
  • जो बच्चे छूट गए, उन्हें आज से दो दिन घर-घर जाकर पिलाई जाएगी

रविवार से तीन दिनी पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। पहले दिन 3 लाख 76 हजार 836 बच्चाें काे दवा पिलाई गई। जो बच्चे छूट गए, उन्हें दो दिन घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के 41 छात्रों ने अलग-अलग दल बनाकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर (सार्थक रेसीडेंसी, तेजाजी नगर एवं वहां के स्लम क्षेत्र, नायता मुंडला स्लम, एमआर-10, शिवधाम, शक्तिधाम, रिंग रोड ) पर जाकर बच्चों को खुराक पिलाई गई।

डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया सामुदायिक चिकित्सा संकाय के डॉ. सलिल साकल्ले, डॉ. एसबी बंसल, डॉ. वीणा येसिकर, डॉ. दीपा रघुनाथ, डॉ. भगवान वास्केल, डॉ. सतीश सरोशे, डॉ. सूरज सिरोही, डॉ. प्रियंका महावर आदि का सहयोग रहा।

डबलचौकी में भी पिलाई पोलियो खुराक
डबलचौकी। यहां के ग्राम बंजारी में भी जीरो से 5 वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शोभा रावत आंजना ठाकुर, सूर्यांश रावत, संजय रावत ने सेवाएं दी। अब सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर पोलियो दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई बच्चा छूट न पाए।

हातोद में 3495 बच्चों ने पी पोलियो की दवा
हातोद| पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को हातोद उपस्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को खुराक दी गई। इस दौरान हातोद 3495 बच्चों को पोलियो खुराक दी गई। जो बच्चे स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाए, उन्हें सोमवार से घर-घर जाकर खुराक दी जाएगी। रविवार को हातोद, जंबूडी हप्सी, बड़ी कलमेर, लिंबोदागारी में खुराक दी गई। इस दौरान बीएमओ डाॅ. कौशल, डाॅ. मंडलोई और कई स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा दी।

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