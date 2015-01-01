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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय:आज 12 बजे तक भर सकेंगे सेंकड काउंसलिंग में चुने छात्र फीस

इंदौर15 मिनट पहले
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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
  • डीएवीवी के 37 कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों का आज का मौका
  • शनिवार शाम को खाली सीटों की लिस्ट जारी करेगी यूनिवर्सिटी

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 37 कोर्स में एडमिशन के लिए सेंकड काउंसलिंग में चुने गए छात्र शुक्रवार रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कॉमन एडमिशन प्रोसेस (कैप) की सेकंड काउंसिलिंग का शुक्रवार को आखिरी दिन है। फीस जमा नहीं होने से जो खाली सीटें बचेंगी उनकी स्थिति और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की पूरी जानकारी शनिवार को विश्वविद्यालय की वेब साइड पर डाल दी जाएगी। खाली सीटों पर सीएलसी राउंड करवाया जाएगा।

विश्वविद्यालय से जुड़े 12 विभागों द्वारा संचालित 37 कोर्स में 1157 सीटों के लिए ये सेकंड राउंड की काउंसिलिंग हुई है। इसमें आइएमएस, आइआइपीएस, ईएमआरसी, लॉ विभाग के लिए भी काउंसलिंग हुई। इन विभागों के 90 फीसदी सीटें पहले से ही भर चुकी है। सेकंड काउंसिलिंग में भी जिन छात्रों को सीटें अलॉट हुई थी उनमें से भी अधिकांश ने अपनी फीस भर दी है। बची हुई सीटों के लिए सीएलसी राउंड हो सकता है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. चंदन गुप्ता के मुताबिक पोर्टल पर शनिवार को सीटों की जानकारी अपलोड होने के बाद सीएलसी राउंड को लेकर जल्द बैठक बुलाई जाएगी।

बीएड की 450 सीटें खाली

वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोर्सेस की अलॉटमेंट सूची जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा सीटें बीएड की खाली है। पूरे प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं, इनमें से अकेले इंदौर में 450 सीटों पर प्रवेश होना है। 10 हजार विद्यार्थियों ने सीएलसी राउंड में आवेदन किया था। बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड समेत अन्य कोर्सेस के छात्रों को फीस जमा कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर तक का समय दिया गया है।

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