पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Treatment Was Going On In MY Hospital For Three, Parinaj Said He Was Beaten Up, Deep Wounds Are Present On The Back.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कारोबारी की तलाश पूरी:तीन से एमवाय अस्पताल में चल रहा था इलाज, परिजन बोले - उनके साथ मारपीट की गई, पीठ पर मौजूद हैं गहरे जख्म

इंदौर29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
उद्योगपति के पोस्टर शहर में लगाये हुए थे - Dainik Bhaskar
उद्योगपति के पोस्टर शहर में लगाये हुए थे

21 जनवरी को इंदौर से लापता हैदराबाद के कारोबारी का पता आखिरकार बुधवार सुबह परिजनों मिल गया। वह कहीं और नहीं एमवाय अस्पताल में ही मिला। सूचना के बाद परिजन तुरंत एमवाय अस्पताल पहुंचे। यहां कारोबारी चाचा की हालत देखकर भतीजा दंग रह गया। कारोबारी बंटी रमेश के पीठ पर चोट के कई निशान थे। परिजनों ने जब ड्यूटी डॉक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि यह 2 दिन से आकस्मिक चिकित्सा में ही हैं। वे कुछ भी बताने में असमर्थ थे, जिस कारण डॉक्टर उनका केवल प्राथमिक उपचार कर रहे थे।

उद्योगपति को बंडी रमेश को पीठ पर चोट के निशान
उद्योगपति को बंडी रमेश को पीठ पर चोट के निशान

लापता उद्योगपति का परिवार 5 दिनों से इंदौर सहित आसपास के इलाकों में उन्हें खोजते हुए भटक रहा था। उन्होंने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई मदद ना मिलने के बाद 5वें दिन भतीजे तेजा ने हैदराबाद अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इस पर पिता ने सीधे केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री, जी. किशन रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर गृह राज्यमंत्री ने पत्र लिखने के साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल डीजीपी को फोन किया और उन्हें इस घटना से अवगत कराया। इसके बाद भोपाल टीटी द्वारा इंदौर के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई। परिवार का आरोप है कि 26 की देर रात से पुलिस ने कुछ जानकारियां जुटाना शुरू किया था।

22 तारीख को एमवाई अस्पताल में 108 द्वारा लाया गया था ।
22 तारीख को एमवाई अस्पताल में 108 द्वारा लाया गया था ।

भतीजे तेजा बंडी का कहना था कि पुलिस ने 21 तारीख से कोई भी मदद नहीं की। जब राजनीतिक दबाव डाला गया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात को कई जगह के सीसीटीवी फुटेज और संभावना वाले स्थानों पर सर्चिंग के साथ ही गुमशुदा अज्ञात व्यक्ति और अन्य जानकारी निकालना शुरू की। 27 की सुबह भतीजे तेजा बंडी को थाने से फोन आया। उन्हांेने जानकारी दी कि आपके चाचा बंडी रमेश का इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है। इस पर परिवार के सदस्य जब अस्पताल पहुंचे तो चाचा की पीठ पर गंभीर चोटों के निशान थे, परिवार का आरोप था कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद परिवारवाले रमेश को निजी अस्पताल इलाज करवाने के लिए यहां से लेकर रवाना हो गए।

भतीजा बंडी तेजा शहर में भटकते रहा ।
भतीजा बंडी तेजा शहर में भटकते रहा ।

मामले में पड़ताल की तो जानकरी निकली की बंडी रमेश को 22 तारीख को देर शाम 4 बजे एमवाय अस्पातल लाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अस्पताल से चले गए थे। उनके कपड़े फटे होने के साथ ही वे बहकी-बहकी बातें कर रहे थे, इस कारण उन्हें मानसिक विक्षिप्त मान कर नहीं तलाशा गया। परिजन तीन दिन से लगातार उनका पोस्टर लेकर उनकी तलाश में घूम रहे थे जिसके बाद यह जानकरी आई की वे हैदराबाद के उद्योगपति हैं।

25 तारीख को रात 8:50 पर 108 द्वारा एक युवक को बेहोशी की हालत में एमवाय लाया गया, जहां देखते ही स्टाफ द्वारा उसे पहचान लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। परिवार ने भास्कर से चर्चा कर यह जानकरी दी, लेकिन चाचा की पीठ पर लगे घावों को लेकर पुलिस को ज़िम्मेदार ठराया है। अभी बंडी रमेश का इलाज जारी है और उनकी मानसिक स्थिति अभी भी सही नहीं बताई जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमौके से गायब दिखे किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस की क्रेन और बस को छीन अपने साथ ले गई - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser