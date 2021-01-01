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भाजपा के दो गुटों के बीच मारपीट:वायरल मैसेज को लेकर जूनी इंदौर थाने के बाहर भाजपा के दो गुट भिड़े

इंदौर3 घंटे पहले
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हमले में घायल युवक। - Dainik Bhaskar
हमले में घायल युवक।
  • एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर नुकीले हथियार से किया हमला

जूनी इंदौर थाने के बाहर भाजपा के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष के एक युवक के सिर पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। उसके सिर पर 7-8 टांके आए हैं।

पुलिस ने बीके सिंधी कॉलोनी में रहने वाले 18 वर्षीय साहिल लौटानी की शिकायत पर भाजपा के मंडल अक्ष्यक्ष सचिन जैसवानी, उसके साथी पृथ्वी चंदन शिव, लवनीत सिंह ओरा और राकेश जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। साहिल ने बताया कि उसके भाई सोनू लौटानी के खिलाफ कुछ लोगों ने भ्रामक मैसेज चलाए थे। इसकी शिकायत करने भाई के साथ थाने पहुंचा। वहां पहले से सचिन जैसवानी टीआई के कैबिन में बैठा था।

सोनू ने आरोप लगाया और मैसेज दिखाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। इस पर सचिन भड़क गया। उसने फोन लगाकर साथियों को बुला लिया, तभी टीआई ने दोनों पक्षों को समझाकर बाहर भेज दिया। बाहर निकलते ही साहिल और उसके भाई पर आरोपियों ने हमला कर दिया।

एक आरोपी के खिलाफ पहले से है शिकायत
हमले में शामिल एक आरोपी राकेश जैन के खिलाफ पहले से थाने में शिकायत है। मामला कुछ माह पुराना है। जब एकलव्य गौड़ और गोपाल कोडवानी के बीच विवाद हुआ था, तब कोडवानी ने जैन पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया था। थाने के कुछ सिपाहियों ने बताया कि भाजपा के दो बड़े नेताओं के कार्यकर्ता आए दिन झगड़ते रहते हैं। इन्हें लेकर ऊपर लेवल से टीआई को फोन आने लगते हैं। टीआई भी दोनों पक्षों से परेशान हैं।

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