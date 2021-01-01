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गिरफ्तारी:70 करोड़ की एमडी ड्रग्स मामले में अजमेर से दो तस्कर और गिरफ्तार

इंदौर3 घंटे पहले
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70 करोड़ की एमडी ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच ने अजमेर से खुर्शीद आलम और उसके भाई रज्जाक को पकड़ा है। मामले में अब तक 20 लोग पकड़े जा चुके हैं। आरोपी खुर्शीद आलम अजमेर बस स्टैंड पर चाय-नाश्ते की दुकान की आड़ में ड्रग्स बेचता था। इसके खिलाफ दस केस हैं।

आरोपी 10 किलो से ज्यादा गांजा व 15 -20 किलो चरस इंदौर में खपा चुका है। आरोपी धर्म स्थलों के पास तस्करी करता था। ये तस्करी के रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराता था। दो साल में मप्र व राजस्थान में 50 लाख से ज्यादा की ड्रग्स सप्लाई कर चुका है। वहीं इसके भाई रज्जाक पर 29 आपराधिक केस हैं। इसका राजस्थान के आउटर इलाकों में तगड़ा ड्रग्स नेटवर्क है। ये पर्यटकों को ड्रग्स की सप्लाई उन्हीं के साथ उठ-बैठकर करता था।

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