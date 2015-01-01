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2 हादसे 2 मौतें:बहन के घऱ से भाई दूज मनाकर लौट रहे युवक को तेजगति कार ने मारी टक्कर, रिवर्स लेते समय बस ड्राइवर ने युवक को चपेट में लिया

इंदौर8 मिनट पहले
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मृतक दीपक पार्सल का काम करता था, वह हंस ट्रेवल्स पर एक पार्सल लेने पहुंचा था।

बहन के घर से भाईदूज का त्योहार मनाकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं, ढक्कन वाला कुएं के पास रिवर्स ले रही हंस ट्रेवल्स की एक बस ने पार्सल करने वाले युवक को टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बस तलाश रही है।

लसूड़िया पुलिस के अनुसार मांगलिया नाका चौराहे पर दो दिन पहले हुए स़ड़क हादसे में लाखन पिता विक्रम नाथ निवासी कजलाना की मौत हो गई। रिश्तेदार कैलाश नाथ ने बताया कि लाखन ढाबली में रहने वाली अपनी बहन के घर गए थे। साथ में मामा का लड़का औऱ एक अन्य रिश्तेदार गया था। कैलाश नाथ ने बताया कि वे तीनों भाई दूज मनाकर एक बाइक से लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक कार वाले ने टक्कर मार दी। कार वाले शराब पीए हुए थे। उन्होंने इतनी तेजी से टक्कर मारी कि तीनों गिर पड़े। लाखन को गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर मांगलिया चौकी पर रखा है। वहीं, शनिवार को युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया।

रिवर्स ले रही बस ने रौंदा
तुकोगंज पुलिस ने बताया कि ढक्कन वाले कुएं के पास हंस ट्रेवल्स कंपनी के बस डिपो के पास पैदल जा रहे 27 वर्षीय दीपक महसे निवासी राम नगर भमौरी की शनिवार सुबह 8 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजन ने बताया कि दीपक पार्सल का काम करता था। वह हंस ट्रेवल्स पर एक पार्सल लेने पहुंचा था। उसने अपनी बाइक खड़ी की और उसके दफ्तर में पहुंचा था। वह पार्सल लेकर लौट रहा था तभी हंस ट्रेवल्स की बस के ड्राइवर ने रिवर्स लेते हुए उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दीपक नीचे गिरा औऱ उसके सिर में चोट लगी। खून निकला औऱ उसकी मौत हो गई।

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