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  • Vaccine Given To 4548 Health Workers At 59 Centers, Even After Calling From The Waiting List, Only 75 To 80% Were Reached, So Far 9529 Vaccinated

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सिर्फ 81% लाेग पहुंचे:59 सेंटरों पर 4548 को लगा टीका, वेटिंग लिस्ट से बुलाने के बाद भी 75 से 80% ही पहुंच रहे, अब तक 9529 लोगों को वैक्सीन लगी

इंदौर37 मिनट पहले
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सुबह 9 बजे से वैक्सीनेश लगाने का काम शुरू हुआ जो शाम करीब 6 बजे तक चला। - Dainik Bhaskar
सुबह 9 बजे से वैक्सीनेश लगाने का काम शुरू हुआ जो शाम करीब 6 बजे तक चला।

काेविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में बुधवार को 59 सेंटरों पर हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने 5 हजार 616 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन 4 हजार 548 लाभार्थियों ही टीका लगवाने पहुंचे। यानी बुधवार को 81 फीसदी टीकाकरण हुआ। पिछले पांच दिनों में 4 हजार 981 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लग चुका था। आज के आंकड़े मिला लें तो अब तक 9 हजार 529 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर चिंता वाली बात यह है कि वेटिंग लिस्ट से बुलाने के बाद भी 100 फीसदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे रहे।
टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे रहे।

टीका लगवाने के बाद किसने क्या कहा

  • एमवाय अस्पताल में टीका लगवाने पहुंची चांदनी मीणा ने कहा कि सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। पूरे विश्वास के साथ लगवाया है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है।
  • एमजीएम मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले कमल किशोर शर्मा ने कहा कि वैक्सीन तो सभी को लगवाना चाहिए। मैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीजा हूं, मुझे तो लगवाया यहा बहुत ही जरूरी है। मेरी तो कोरोना में ड्यूटी भी लगी थी।
  • एमवाय में कोविड में ड्यूटी कर रहे सुनील मालवीय ने कहा कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगवाने से एक फायदा यह भी है कि हमें कोरोना को शहर से दूर भगाने में मदद मिलेगी।

पिछले पांच सत्र के आंकड़े

25 जनवरी

अस्पताललक्ष्यटीके लगे
एमवाय अस्पताल100108
एमवाय अस्पताल10082
एमवाय अस्पताल10079
अरबिंदो हॉस्पिटल100100
अरबिन्दो हॉस्पिटल100102
राजश्री अपोलो100110
राजश्री अपोलो10089
बॉम्बे हॉस्पिटल100110
बॉम्बे हॉस्पिटल100104
ईएसआईसी10099
पीसी सेठी हॉस्पिटल10081
महू सिविल हॉस्पिटल10071
सिविल हॉस्पिटल10086
सांवेर सिविल हॉस्पिटल10089
चोइथराम हॉस्पिटल100100
चाेइथराम हॉस्पिटल100100
इंडेक्स मेडिकल100100
सीएचएल अस्पताल100109
मेदांता हॉस्पिटल10080
एप्पल हॉस्पिटल10099
शैल्बी हॉस्पिटल100100
मेडीकेयर हॉस्पिटल महू100105
मांगीलाल चूरिया हॉस्पिटल10059
अरण्या हॉस्पिटल10090
हुकुमचंद हॉस्पिटल100106

सिविल हॉस्पिटल हातोद

10078
विशेष हॉस्पिटल100103
क्लाॅथ मार्केट हॉस्पिटल100100
ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल100105
गोकुलदास हॉस्पिटल10099
वर्मा यूनियन10087
अरिहंत हॉस्पिटल10097
टोटल32003027

21 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय100108
अरबिंदो100107
राजश्री अपोलो100111
बॉम्बे अस्पताल100110
ईएसआईसी ​​​​​​100109
कुल500545

20 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय100100
अरबिंदो100100
राजश्री अपोलो100100
बॉम्बे अस्पताल100100
ईएसआईसी ​​​​​​100100
कुल500500

18 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय10079
अरबिंदो10086
राजश्री अपोलो10098
बॉम्बे अस्पताल10083
ईएसआईसी ​​​​​​10076
कुल500422

16 जनवरी

अस्पताललगने थेलगे
एमवाय10073
अरबिंदो10070
राजश्री अपोलो10074
बॉम्बे अस्पताल10086
ईएसआईसी ​​​​​​10076
कुल500379
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