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संजय जलाशय:पीथमपुर और इंडोरामा के 31 वार्ड को दे रहा पानी; विस्तार की कार्ययोजना पर नया प्लान जारी

इंदौर31 मिनट पहले
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नेशनल हाईवे-3 पर पीथमपुर के सामने स्थित है संजय जलाशय। 26.14 करोड़ रुपए से तालाब पर 20 अक्टूबर 2016 को जल परियोजना का लोकार्पण हुआ। इसकी क्षमता 9.87 एमएलडी की है। यहां से पीथमपुर और इंडोरामा के 31 वार्ड के लोगों को पानी मिलता है। पीथमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को भी सालभर यह जलाशय पानी देता है। इसके विस्तार की कार्ययोजना पर फिलहाल नया प्लान जारी है।

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