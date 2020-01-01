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पानी का मोल समझें:सड़क पर व्यर्थ पानी फैलाने वाले 11 लोगों पर स्पॉट फाइन, दूसरी बार ऐसा करते मिले तो देने होंगे दोगुने रुपए

इंदौर20 मिनट पहले
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व्यर्थ पानी बहाने वालों पर निगम की टीम ने बुधवार को क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई की। अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर की मानें, तो जोन -14 वार्ड 85 के तहत आने वाले प्रजापत नगर और साईं बाबा नगर में रहवासियों द्वारा सड़क पर पीने के पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा था। इस पर 11 लोगों से मौके पर ही स्पॉट फाइन लगाकर 100-100 रुपए की राशि वसूली गई। कार्रवाई के दौरान रहवासी और जनप्रतिनिधियों ने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिस पर उन्हें शासकीय कार्य में बाधा नहीं डालने की समझाइश दी गई।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने पिछले दिनों स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ ही वाॅटर प्लस सर्वे की समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान अपर आयुक्त जलप्रदाय अभय राजनगांवकर को निर्देश दिए गए थे कि किसी भी व्यवसायिक संस्थान या रहवासी द्वारा पानी को व्यर्थ बहाया जाता है... जैसे वाहनों को धोना, फुटपाथ पर पानी फैलाना, सड़कों पर पानी फेंक कर गंदगी करना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पहली बार में उनसे 100 रुपए स्पाॅट फाइन वसूलें। यदि फिर से वे वही कार्य करते पाए जाएं, तो इस बार उसने दोगुना यानी 200 रुपए का स्पाॅट फाइन वसूला जाए।

आयुक्त ने यह भी आदेश दिए थे कि स्पाॅट फाइन करने के पहले स्लम और निचली बस्तियों में जाकर पानी व्यर्थ नहीं बहाने को लेकर जनजागरण अभियान भी चलाएं। साथ ही नलों में टोटियां लगाने का अभियान चलाया जाए। इसके बाद निगम की टीम स्लम बस्तियों में पहुंची थी।

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