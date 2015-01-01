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मांडू का मुंज तालाब:पर्यटकों के लिए मांडू में शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स; राजा मुंज ने बनवाया था तालाब

इंदौर2 घंटे पहले
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(सुनील तिवारी) मांडू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांडू नगर परिषद और पुरातत्व विभाग ने योजना बनाई है। इसके तहत मांडू के जहाज महल के पीछे मुंज तालाब में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू कर पर्यटकों को लुभाया जाएगा। तालाब में रंगबिरंगी लाइट लगाकर खूबसूरत किया जाएंगा।

राजा मुंज ने बनवाया था तालाब... मांडू के पठार पर पानी की बारहमासी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए परमार राजाओं (मुख्यतः राजा मुंज और राजा भोज) ने तालाबों के निर्माण में रुचि ली और पठार पर अधिक-से-अधिक संख्या में तालाब बनवाए।

शाही जहाज महल... दो कृत्रिम तालाबों मुंज तालाब और कापुर तालाब के बीच यह बना है। इसके खुले गलियारे, बाहर निकली हुई बालकनी और खूबसूरत छत शाही शौक को आसानी से बयां करते हैं। रात के समय इसे तवेली महल से निहारना बहुत सुखदायी है।

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