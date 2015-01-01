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मेले को लेकर असमंजस:रतनगढ़ मेला लगेगा या नहीं, शासन के आदेश पर तय होगा

सेंवढ़ाएक घंटा पहले
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  • सब तैयारियां पूरी रखने के निर्देश, निर्णय का इंतजार

माता रतनगढ़ पर दीपावली की दूज के दिन लगने वाले विशाल मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। गत दिवस जिला प्रशासन द्वारा समूचे जिले के अधिकारी कर्मचारियों को यह आदेश जारी किया कि वह तत्काल रतनगढ़ माता मंदिर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं से संबंधित अपने-अपने कार्य को संभालें। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्वालियर कमिश्नर अतुल सक्सेना एवं आई जी चंबल भी व्यवस्थाओं को देखने पहुंच रहे हैं। पूरे जिले के अधिकारी रतनगढ़ माता मंदिर पर एकत्रित हो गए। शाम 4 बजे कमिश्नर, आईजी के साथ कलेक्टर व एसपी ने रतनगढ़ माता मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। कमिश्नर अतुल सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाएं पूर्व के वर्षों की तरह लगाई जाएंगी पर मेला आयोजित नहीं होगा। वह सवालों के जवाब में यह कहते भी देखे गए कि शासन को पत्र भेज दिया गया है। शासन स्तर से कोई निर्णय आ सकता है, लेकिन साथ ही कलेक्टर दतिया बी विजय दत्ता को यह आदेश भी दिया कि वह जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर यह तय करें कि बंध के लिए आने वाले लोगों और आम दर्शनार्थियों के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो काेविड गाइडलाइन के कारण रतनगढ़ माता मंदिर का मेला आयोजित नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासन द्वारा मान्यताओं का हवाला देते हुए शासन को एक पत्र भेजा गया है। शासन से विशेष अनुमति आने पर मेला आयोजित किया जाएगा।

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