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सुसाइड:पत्नी ने भेजा भरण पोषण का नोटिस, कॉलेज के माली ने कर ली खुदकुशी

इंदौर3 घंटे पहले
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  • परिजन बोले- 8 हजार रुपए वेतन था, 5 हजार हर माह पत्नी को देना पड़ता था, इससे परेशान था

जीएसआईटीएस कॉलेज के एक माली ने रविवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। भागीरथपुरा चौकी प्रभारी जगदीश मालवीय के अनुसार, मृतक का नाम श्याम लाल बामेर (48) था। श्यामलाल की 20 साल पहले शादी हुई थी। उसका 19 साल का बेटा है। मनमुटाव के कारण पांच साल से पत्नी बेटे को लेकर यूपी स्थित मायके में रह रही है, उसने कोर्ट में भरण पोषण का केस लगा रखा है।

श्याम की सैलरी 8 हजार रुपए थी, लेकिन 5 हजार रुपए महीना पत्नी को भेजना पड़ता था। इससे वह तनाव में था कि तीन हजार रुपए में अपना गुजारा कैसे करे। दो दिन पहले यूपी के उरई कोर्ट से एक नोटिस आया, जिसमें श्यामलाल को पत्नी के अकाउंट में 14 हजार 365 जमा कराने का आदेश था। यह रकम लॉकडाउन के दौरान की थी, नोटिस लेकर बाणगंगा पुलिस श्यामलाल के घर पहुंची। उसके भतीजे अंकित को सूचना दी कि एक फरवरी को कोर्ट में पैसे जमा कराना है, तब श्यामलाल घर पर नहीं था। शाम को जब श्यामलाल घर पहुंचा तो उसे पता चला और उसने खुदकुशी कर ली।

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