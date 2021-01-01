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अंतर संभागीय क्रिकेट:महिला क्रिकेटर पूजा ने जड़ा दोहरा शतक, मध्य प्रदेश की पहली बल्लेबाज

इंदाैर8 मिनट पहले
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शहडोल की महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार ने वनडे में दोहरा शतक जमाने का कारनामा कर दिखाया - Dainik Bhaskar
शहडोल की महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार ने वनडे में दोहरा शतक जमाने का कारनामा कर दिखाया
  • तेज गेंदबाजी के जरिए भारतीय टीम में जगह बना चुकी हैं पूजा
  • सागर के खिलाफ शहडोल ने बनाया 434 रनों का स्कोर

शहडोल की महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार ने वनडे में दोहरा शतक जड़ दिया। पूजा संभवत: मप्र की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किसी वनडे में डबल सेंचुरी लगाई है। जेएस आनंद ट्रॉफी अंतर संभागीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में रविवार को पूजा ने शहडोल का प्रतिनिधित्व करते हुए सागर के खिलाफ 262 रनों की पारी खेली।

सागर के खिलाफ शहडोल ने बनाया 434 रनों का स्कोर
इंदाैर | शहडोल की महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार ने वनडे में दोहरा शतक जमाने का कारनामा कर दिखाया। पूजा पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक दिवसीय टूर्नामेंट में डबल सेंचुरी लगाई है। मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जेएस आनंद ट्रॉफी अंतर संभागीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में पूजा ने शहडोल का प्रतिनिधित्व करते हुए 262 रनों की पारी खेली। एसएस कम्युन मैदान पर खेले गए मुकाबले में शहडोल ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 434 रनों का बड़ा स्कोर बनाया।

पूजा ने 148 गेंदों का सामना करते हुए 35 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 262 रनों की नाबाद पारी खेली। दीक्षा सिंह ने 93 रनों का योगदान दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 180 गेंदों पर 260 रनों की साझेदारी की। जवाब में सागर की टीम 49.2 ओवर में 140 रनों पर ढेर हो गई। चावी और महिमा मिश्रा ने 35-35 रन बनाए।

मप्र क्रिकेट इतिहास में पहला मौका
यह मप्र क्रिकेट के इतिहास में संभवतः पहला मौका है, जब किसी बल्लेबाज ने वनडे में दोहरा शतक बनाया हो। अभी तक वनडे क्रिकेट सीनियर पुरुष खिलाड़ी द्वारा भी यह कारनाम नहीं किया जा सका है।

तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं पूजा
पूजा यूं तो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी के जरिए भारतीय टीम में जगह बनाई थी। उन्होंने अभी तक भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 20 मैचों में 105 रन और 16 विकेट अपने नाम किए हैं।

मिताली, हरमनप्रीत और मंधाना को श्रेय
पूजा ने बताया कि भारतीय टीम के कैम्प और मैचेस के दाैरान मेरा अहम रोल गेंदबाजी होता है, लेकिन मुझे बल्लेबाजी करना भी पसंद है। ऐसे में सीनियर खिलाड़ी मिताली राज, हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना से शॉट सिखती रहती हूं। उसी का फायदा उठाते हुए मैंने सागर के खिलाफ बल्लेबाजी की और दोहरा शतक जमाया।

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