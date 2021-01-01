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महाराजा रणजीतसिंह की 1400 किलो वजनी प्रतिमा का अनावरण:सिख समाज के युवाओं को पटियाला कॉलेज में मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा : बीबी जागीर कौर

इंदौर3 घंटे पहले
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इंदौर |महाराजा रणजीतसिंह की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। ग्वालियर के प्रभात मूर्तिकला केंद्र के 21 कलाकारों ने इस 1400 किलो वजनी प्रतिमा का निर्माण किया है। इस प्रतिमा को चोइथराम चौराहे पर स्थापित किया गया है। - Dainik Bhaskar
इंदौर |महाराजा रणजीतसिंह की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। ग्वालियर के प्रभात मूर्तिकला केंद्र के 21 कलाकारों ने इस 1400 किलो वजनी प्रतिमा का निर्माण किया है। इस प्रतिमा को चोइथराम चौराहे पर स्थापित किया गया है।

सिख समाज के छात्र, जो आईएएस, आईपीएस, आईआईटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए पटियाला कॉलेज में अब नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। यह घाेषणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की प्रधान शिराेमणि बीबी जागीर कौर ने रविवार शाम शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा अनावरण के मौके पर की।

सांझा कपल एंड सोशल ग्रुप के अध्यक्ष एमपीएस अरोरा ने तीन बिंदुओं का ज्ञापन उन्हें सौंपा। इसमें मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 दिसंबर को साहिब जादा दिवस मनाने की घोषणा की, उसी तर्ज पर अन्य राज्य सरकारें भी इस दिवस को मनाने की पहल करें। साहिब जादों का इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाए। यह मांग भी की कि इंदौर से अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होने से दिल्ली में फ्लाइट बदलना पड़ती है।

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