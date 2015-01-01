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दीपावली का तोहफा:198 में से 193 हितग्राहियों को मिलेगा पीएम आवास

पेटलावद3 घंटे पहले
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  • डेढ़ साल से इंतजार कर रहे लोगों को मिला दीपावली का तोहफा

पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का इंतजार समाप्त हो गया। बुधवार को आवास योजना के तहत नगर परिषद की ओर से भेजी 198 लोगों की सूची में से कलेक्टर रोहितसिंह ने 193 लोगों को मंजूरी देते हुए हितग्राहियों को दीपावली का तोहफा दिया।

इस योजना को लेकर पिछले डेढ़ साल से पेटलावद में नप और हितग्राहियों के बीच विवाद हुआ। हितग्राही प्रशासन, नगर परिषद एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस समस्या को निपटाने की मांग लगातार कर रहे थे। आवास योजना को लेकर 8 सितंबर को पेटलावद नगर परिषद में धरना भी दिया था।

3 घंटे तक धरने पर बैठे हितग्राहियों ने सीएमओ, अध्यक्ष व नप के लोगों से लिखित में आश्वासन मिलने के बाद ही धरना खत्म किया था। हितग्राहियों ने 7 अक्टूबर को पेटलावद दौरे पर आए कलेक्टर रोहितसिंह को अपनी पीड़ा बताई थी। कलेक्टर ने उसी समय आश्वस्त किया था कि जांच के बाद पात्र हितग्राहियों को आवंटन जरूर होगा।

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