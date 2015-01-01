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मौत:सैलून पर काम करने वाले युवक ने घर में टाॅवेल बांधकर फांसी लगाई, मौत

पीथमपुरएक घंटा पहले
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इंडोरामा चौराहे पर कालिका मंदिर के पास रहने वाले राजेश सेन ने घर की छत के एंगल में टाॅवेल बांधकर फांसी लगा ली। राजेश इंटोरामा चौराहे पर स्थित सैलून में काम करता था। मूलत: टीकमगढ़ निवासी राजेश सेन (12) इंडोरामा चौराहे के पास कालिका माता मंदिर के निकट मामा के घर के पास किराए से रहता था। उसकी छोटी बहन मामा के घर पर रहती थी।

लाॅकडाउन के समय वह पत्नी और तीन बच्चों को पिता के घर छोड़ आया था। उसके बाद से वह कमरे पर अकेला ही रह रहा था। बुधवार रात 10 बजे भोजन करने के बाद वह सो गया था। सुबह 8 बजे छोटी बहन उठाने पहुंची तो वह फंदे पर लटका मिला। उसने मकान मालिक रमेश सेन और परिवार को बताया।

परिवार ने उसे फंदे से उतारा और अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मूलत: टीकमगढ़ का रहने वाला मृतक राजेश घर में पांच बहनों का अकेला भाई था। तीन बहनों की शादी हो चुकी है। एक कुआंरी बहन गांव में और एक इंडोरामा में घर के पास मामा के यहां रह रही थीं। पुलिस के अनुसार उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।

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