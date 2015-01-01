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शिविर:शिविर में योग, शस्त्र कला के साथ नि:शस्त्र रक्षा कला भी सिखाई

पीथमपुर3 घंटे पहले
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श्री केसरीनंदन व्यायामशाला में सात दिनी शिविर का आयोजन किया गया। इसमें योग, शस्त्र कला के साथ नि:शस्त्र रक्षा कला भी सिखाई गई। शिविर के समापन पर पुरस्कार बांटे गए। इस दौरान सबसे पहले भगवान की आरती की गई।

छत्रछाया काॅलोनी में श्री केसरीनंदन व्यायामशाला व नगर शाही अखाड़ा ने शीतकालीन प्राचीन कला प्रशिक्षण शिविर में योग, शस्त्र कला, नि:शस्त्र रक्षा का कड़ा प्रशिक्षण दिया। व्यायामशाला के संचालक कमल पंवार ने बताया कि वर्तमान में बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं, वो वीडियो गेम को ही खेल समझकर उसमें व्यस्त रहते हैं। यह बहुत कष्टदायक है।

इसलिए इसे ध्यान में रखकर के श्री केसरीनंदन व्यायामशाला पिछले 17 साल से कुश्ती कला प्रशिक्षण के साथ ही गो सेवा सहित विभिन्न प्रकार के सामाजिक कर रही है। देश में बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए आवश्यक है कि बेटियों को भी सशक्त बनाया जाए।

हमारे यहां शिविर में बेटियों को भी लाठियां चलाना, शस्त्र चलाना के साथ नि:शस्त्र रक्षा कला भी सिखाई जाती है। पुरस्कार वितरण समारोह में कमल पटेल, अनूप मीणा, अर्जुन धाकड़, प्रभुराम बिरला, कालूसिंह मारू, रितेश भंडारी मौजूद रहे।

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