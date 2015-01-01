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कलेक्टर ने ली जानकारी:माधवपुरा हाई-स्पीड ऑटो टेस्टिंग के आखिरी ट्रैक की बाधा हटी, अब जल्द शुरू होगा निर्माण

पीथमपुर3 घंटे पहले
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  • नेट्रेक्स ऑटोमेटिव प्रोवाइड क्षेत्र का एसपी आलोक कुमार सिंह व एसपी आदित्यप्रताप सिंह ने किया दौरा

नेट्रेक्स ऑटोमेटिव प्रोवाइड क्षेत्र का दौरा करने के दौरान कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने माधवपुरा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के बारे में जानकारी ली। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि आखिरी ट्रैक बनाने के बीच रहवासी क्षेत्र आने से दिक्कत आ रही थी, इसे प्रशासन के साथ मिलकर हटाया जा रहा है।

यहां के रहवासियों को कुटी चौराहे पर बसाया जा रहा है। यह काम पूरा होते ही जल्द यहां आखिरी ट्रेक का निर्माण शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने एसडीएम धार को लोगों को दूसरी जगह बसाने में सहयोग के लिए कहा।

माधवपुरा में बन रहे हाई स्पीड ट्रैक का आखिरी 12वां ट्रैक बनने में माधवपुरा का रहवासी क्षेत्र बाधा बन रहा था। तहसीलदार विनोद राठौर ने बताया कि यहां रह रहे 82 परिवारों को हाई कोर्ट के आदेश पर 10 दिसंबर के पहले दूसरी जगह बसाया जाएगा और यहां ट्रैक निर्माण शुरू किया जाएगा।

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और यूनिकेम लेबोरेट्री लिमिटेड द्वारा कराएं जा रहे जीर्णोद्धार की जानकारी ली। उन्होंने यहां नए गद्दे, ब्लड यूनिट तथा सिपेज के लिए उचित व्यवस्था के लिए कहा।

इस दौरान कलेक्टर सिंह के साथ एसपी आदित्यप्रताप सिंह ने पौधारोपण भी किया। लूपिन लिमिटेड, पीएसए लिमिटेड एवं बगदून में थाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का अवलोकन किया। बगदून थाने के लिए आवंटित जमीन से कब्जा हटा दिया गया ताकि यहां थाने का जल्द निर्माण हो सके। एसडीएम सत्यनारायण दर्रो आदि मौजूद रहे।

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