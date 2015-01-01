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शुद्ध के लिए युद्ध:इंदौर का लाइसेंस लेकर पीथमपुर में बना रहे थे सुपारी प्रोडक्ट, मैक्वेल फूड प्रोडक्ट कंपनी सील

पीथमपुरएक घंटा पहले
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इंदौर से लाइसेंस लेकर पीथमपुर में सुपारी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सील कर दी गई है। यही नहीं कंपनी ने प्रोडक्ट पर पता भी इंदौर ही लिख रहा था। प्रशासन व खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सुपारी प्रोडक्ट बनाने के सामानों के नमूने लेकर भोपाल लैब भेजे हैं और 85 लाख रुपए का माल जब्त भी किया है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तहसीलदार विनोद राठौर एवं खाद्य विभाग के अधिकारी सचिन लोगरिया ने टीम के साथ बुधवार दोपहर में पीथमपुर स्थित मैक्वेल फूड प्रोडक्ट कंपनी में छापामार कार्रवाई की। लोगरिया ने बताया कि कंपनी के तीन प्रोडक्ट पल्सर इंदौरी पान स्वीट्स, पल्सर सौंफ मन व पल्सर रोज प्रीमियम स्वीट सुपारी का निर्माण पता इंदौर लिखा था जबकि पीथमपुर लिखा होना चाहिए।

वहीं इन तीनों प्रोडक्ट के साथ ही चौथे प्रोडक्ट बंटी नंबर वन चोको गोल्ड का लाइसेंस इंदौर से ले रखा है जबकि पीथमपुर से लिया जाना था। इसके चलते कंपनी सील कर दी गई है। लाइसेंस रवि नायक नामक व्यक्ति के नाम है, उसके खिलाफ पंचनामा एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब्त सैंपल में गड़बड़ी मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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