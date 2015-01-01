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अतिक्रमण मुहिम:सड़क पर रखा सामान हटाया, गुमटियों को किया अनदेखा

राणापुर3 घंटे पहले
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नगर परिषद ने गुरुवार को अतिक्रमण मुहिम चलाई। इस दौरान झाबुआ नाका से लेकर एमजी रोड, पुराना बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाए गए। पहले दिन यह मुहिम बेहद औपचारिक रही।

मुहिम के दौरान सड़क पर रखे दुकानों के सामान को हटाया गया। जबकि स्थाई रूप से लगाई हुई गुमटियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीएमओ कमलेश गोले ने बताया मुहिम निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान शहर की सड़कों पर से सभी अस्थाई अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

गुरुवार को हुई कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं से करीब 2 हजार रुपए अर्थदंड भी वसूला गया। सीएमओ गोले ने बताया आगे से नगर परिषद अतिक्रमण हटाने के पहले चेतावनी की मुनादी नहीं कराएगी। नगर परिषद का अमला कभी भी आकर सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लेगा। पहली बार में 200 रुपए व दूसरी बार में 500 रुपए अर्थदंड भी वसूल किया जाएगा।

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