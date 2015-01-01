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मरम्मत नहीं करने का मामला:भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद, विधायक और पूर्व जिपं अध्यक्ष ने दिया समर्थन

सरदारपुर2 दिन पहले
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  • ओल्ड हाइवे पर तीन पुलियाओं की मरम्मत नहीं करने का मामला

नगर के ओल्ड हाइवे पर सरदारपुर से फोरलेन चौकड़ी तक जर्जर पुलिया के कारण कई हादसे हो चुके हैं। इन पुलियाओं की मरम्मत कराने को लेकर नगर परिषद सरदारपुर के भाजपा पार्षद मनीष बैरागी ने सरदारपुर एसडीएम को ज्ञापन सौपा था। लेकिन तय समय में पुलियाओं की मरम्मत नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। मंगलवार काे पार्षद बैरागी समस्या को लेकर नगर के बस स्टैंड पर भूख हड़ताल पर बैठ गए।

पार्षद बैरागी का कहना है कि जब तक इन पुलियाओं की मरम्मत कर इन्हें ठीक नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज गौतम भी भूख हड़ताल कर रहे पार्षद बैरागी के पास पहुंचे और हड़ताल का समर्थन किया। बैरागी के भूख हड़ताल शुरू करते ही प्रशासन हरकत में आ गया।

सरदारपुर एसडीएम विजय राॅय सहित कई अधिकारी पुलियाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम ने नगर परिषद सीएमओ चंद्रकांत जैन को सीमेंट कांक्रीट की पुलिया की मरम्मत करने को कहा। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अन्य पुलियाओं पर डामर से रिपेयर करने के मौखिक आदेश दिए। तहसीलदार पीएन परमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

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