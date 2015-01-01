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उज्जैन एसटीएफ की कार्रवाई:पप्पू एंड पप्पू रिसाेर्ट से आईपीएल सट्टा पकड़ाया, नीमच के 6 सटोरिए गिरफ्तार, 1.05 लाख जब्त

सोनकच्छ2 घंटे पहले
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उज्जैन एसटीएफ टीम की गिरफ्त में सटाेरिए।
  • 2 कार, 45 मोबाइल, 2 लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण जब्त
  • 26 माेबाइलाें काे कनेक्ट कर चलाई जा रही थी लाइन

उज्जैन एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार रात साेनकच्छ के पप्पू एंड पप्पू रिसाेर्ट के कमरा नंबर 210 से आईपीएल का सट्टा पकड़ा। नीमच के छह सटाेरियाें काे भी गिरफ्तार किया गया। सभी आराेपि रिसाेर्ट में फैक्टरी में ठेके का कार्य बताकर रुके थे। टीम ने 1 लाख 5 हजार नकदी समेत 2 कार, 2 लेपटाॅप सहित अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण भी जब्त किए।

शनिवार काे सभी आराेपियाें काे साेनकच्छ न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में एसटीएम को सौंपा। शुक्रवार को सनराइजर हैदराबाद व रॉयल चैलेंज बैंगलोर के बीच आबुधाबी में चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के संबंध में एसटीएफ उज्जैन को मुखबिर से सूचना मिली कि नीमच के सटोरिए रितेश और जाहिद अपने अन्य साथियों के साथ सोनकच्छ के पास पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट के कमरा नंबर 210 में आईपीएल का सट्टा ले रहे हैं। इसके बाद एसपी एसटीएफ मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एएसपी अर्चना रावत व टीआई दीपिका शिंदे के नेतृत्व में टीम ने रिसोर्ट में घेराबंदी कर दबिश दी। इस दाैरान सटाेरिए इलेक्ट्राॅनिक ब्रिफकेस, माइक, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण व सट्टा पर्ची के साथ मोबाइल जंक्शन के माध्यम से सट्टा लेते हुए पकड़ाए। आरोपी रितेश उर्फ कालू पिता रमणलाल जैन उम्र 41 साल निवासी 46 उदय विहार महू रोड नीमच, प्रशांत उर्फ गुल्लू पिता रमेशचंद्र जसवानी उम्र 33 साल निवासी 106 साईनाथ नगर नीमच, सुनील उर्फ चिक्की पिता गोपाल गोयल उम्र 25 साल निवासी फतेह चौक बघाना नीमच, इसरार पिता निसार अली उम्र 38 साल निवासी 126 कोट मोहल्ला नीमच, जाहिद पिता मोहम्मद सईद कादरी उम्र 45 साल निवासी दरगाह शाहबुद्दीन कॉलोनी नीमच सिटी व ब्रजेश उर्फ बन्दू पिता रमणलाल जैन उम्र 42 साल निवासी 46 उदय विहार कॉलोनी नीमच को गिरफ्तार किया गया। आराेपियाें ने अंकों पर हार-जीत का दाव लगाकर रुपयों का लेन-देन कर आईपीएल का सट्टा लिखना भी बताया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब मिला है। टीम ने आराेपियाें से कार एमपी-44, सीए-7290 व कार एमपी-44, सीए-7047, एक लाख पांच हजार रुपए नकदी, मोबाइल जंक्शन बॉक्स, 45 मोबाइल, दो लैपटॉप, केलकुलेटर, पैन ड्राइव सहित अन्य उपकरण जब्त किए।

आरोपियों से जब्त मोबाइल जंक्शन बॉक्स में एक साथ 26 मोबाइलों को कनेक्ट कर 26 लाइन एक साथ चलाई जा रही थी। आरोपी रितेश द्वारा उक्त ब्रिफकेस को ऑपरेट किया जाता था। जिस पर आने वाले कॉल्स से लिखाए गए सट्टे के हिसाब को रितेश, इसरार एवं सुनील द्वारा हाथ से कागज पर लिखा जाता था। हाथ से लिखे हिसाब को आरोपी जाहिद एवं प्रशांत द्वारा लैपटॉप पर पैन ड्राइव से आरएसीई सॉफ्टवेयर के माध्यम से सट्टा लगाने वाले लोगों के अकाउंट्स में लेख किया जाकर रिकाॅर्ड का संधारण किया जाता था। उक्त हिसाब के माध्यम से लोगों से लेनदेन किया जाता था। आरोपी रितेश एवं ब्रजेश पूर्व में भी थाना बघाना जिला नीमच में क्रिकेट के सट्टे में बंद हो चुके हैं।

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