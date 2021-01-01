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थांदला:शिक्षा मंत्री आज करेंगे वैद्य की प्रतिमा का अनावरण

थांदला5 घंटे पहले
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  • मामा बालेश्वर दयाल बालोद्यान में आज होगा आयोजन

स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सांसद कन्हैयालाल वैद्य की 113वीं जयंती 1 फरवरी को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में स्थानीय मामा बालेश्वर दयाल बालोद्यान में वैद्य की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव करेंगें। प्रतिमा लगाने का संकल्प एक वर्ष पूर्व वैद्य की स्मृति में आयोजित होने वाली 19वीं व्याखानमाला के अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने लिया था।

जयंती पर कन्हैयालाल वैद्य स्मृति में व्याखानमाला रखी गई है। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद गुमानसिंह डामाेर, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, भाजपा अजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाभर, प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, उज्जैन के पूर्व सांसद सत्यनारायण पंवार, अर्जुनसिंह चंदेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नारायण भट्ट मौजूद रहेंगे।

वैद्य की स्मृति में प्रदेश सरकार की तीसरी पहल
वैद्य की स्मृति में पहला कदम प्रदेश की शिवराज सरकार ने उठाया था। इसके चलते जनसंपर्क विभाग की अगुवाई में वर्ष 2008 में कन्हैयालाल वैद्य आंचलिक पुरस्कार उज्जैन संभाग के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार राशि एक लाख रुपए दी जाती है। दूसरी पहल मोहन यादव अध्यक्ष कार्यकाल में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने एक सभागार का नामकरण वैद्य की स्मृति में किया था। चूंकि वैद्य की जन्म भूमि थांदला है और कर्मभूमि उज्जैन इसलिए जन्म भूमि पर प्रतिमा स्थापित होना वैद्य की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने की सार्थक पहल नगर परिषद थांदला व्दारा की गई है।

पहले पत्रकार रहे फिर राज्यसभा पहुंचे वैद्य
वैद्य का जन्म 1 फरवरी 1908 को थांदला के दौलतराम वैद्य व माता पार्वतीदेवी के यहां हुआ था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता से झाबुआ अंचल के राजा उदयसिंह को गद्दी से उतारा था। बाद में स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में वे उज्जैन निवास करने लगे। आजादी के बाद प्रथम राज्यसभा 1952 के प्रथम सांसद निर्वाचित हुए थे।

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