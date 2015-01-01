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चर्चा:राममंदिर निर्माण के लिए हुई बैठक

थांदला2 दिन पहले
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राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर भारतीय मन की शाश्वत प्रेरणा है। राम भक्तों ने 500 वर्षों से भी अधिक संघर्ष किया है। अतीत के 76 संघर्षों में लाखों भक्तों ने अपना बलिदान दिया। पूज्य संतों ने यह आह्वान किया कि श्रीराम का भव्य मंदिर बनने के साथ जन-जन के हृदय में मंदिर व भगवान राम के जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। ये बात आरएसएस के जिला कार्यवाह भूषण भट्ट ने बैठक में कहे।

उन्होंने कहा, भविष्य के गर्त में भगवान श्रीराम के जन्म स्थान पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए अपने नगर, बस्ती, गांव, मोहल्लों से तन, मन, धन का सहयोग प्राप्त करना है। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला महांत्री व थांदला खंड के सहसंयोजक कमलेश वर्मा, मनोज पंवार उपस्थित थे। नगर के 22 मोहल्लों से व संघ के अनुशांगिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अभियान के लिए नगर संयोजक के रूप में मनोज पंवार, महेश नागर को जिम्मेदारी दी गई।

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