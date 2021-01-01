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युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाई गांधीगिरी:गुलाब का फूल देकर पेट्रोल-डीजल की मूल्य वृद्धि का किया विरोध

थांदला5 घंटे पहले
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युवक कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी दिखाते हुए स्थानीय एचपी पेट्रोल पंप पर गुलाब का फूल देकर विरोध जताया।

विधानसभा युकां अध्यक्ष राजेश डामोर ने कहा दाम बढ़ने से आमजन का जीवन मुश्किल हो गया है। इस दौरान पार्षद आनंद चौहान, कमालुद्दीन शेख, सुधीर भाबोर, मोईनुद्दीन खान, हरीश पंचाल, सरपंच दीपक बिलवाल, चतरू खोखर, शंकर डामोर, जयसिंह वसुनिया, मसूल भूरिया, रूसमाल मेड़ा, कमलेश सोनी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

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