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कोरोना:थांदला : कोरोना के 16 एक्टिव केस, बरतना होगी सावधानी

थांदला3 घंटे पहले
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  • मौसम परिवर्तन से अस्पताल में बढ़ी ओपीडी

क्षेत्र में कोरोना के मरीज फिर मिलने लगे हैं। वर्तमान में क्षेत्र में 16 एक्टिव केस हैं। ऐसे में त्योहार के समय खरीदारी में सावधानी बरतने की जरूरत है।

कोरोना के चलते शासन ने गाइड लाइन तो बना दी लेकिन उसका पालन नहीं करवा पा रहा। बाजार में भीड़ बढ़ गई है लेकिन ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। मंगलवार को साप्ताहिक त्योहारिया हाट में भी भीड़ देखी गई। लेकिन लोगों को समझाइश देने वाला कोई नहीं था। उधर, जानकार कह रहे हैं जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होगा।

चिकित्सा अधिकारी मनीष दुबे ने बताया मौसम परिवर्तन से अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बीएमओ राठौर ने बताया वर्तमान में कोरोना के करीब 16 एक्टिव केस है। इसमें एक मरीज जिला चिकित्सालय में तथा 3 मरीज थांदला के कोविड सेंटर में भर्ती है। जबकि 12 लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है।

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