पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निगम की कार्रवाई:डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास टूटे 1 दर्जन अवैध मकान

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बाउंड्री से सटकर बने हुए अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई बुधवार को की गई। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निगम के कर्मचारियों ने हथौड़ों और सब्बल की मदद से मकानों को गिराया, क्योंकि वहाँ तक भारी मशीनरी नहीं पहुँच पा रही थी। शाम तक निगम कर्मियों ने लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया था।

इससे पहले भी यहाँ कार्रवाई की गई थी और तब भी एक दर्जन के करीब मकान तोड़े गए थे। नगर निगम के सहायक आयुक्त और अतिक्रमण प्रभारी वेद प्रकाश चौधरी ने बताया कि घंटाघर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बाउंड्री से सटकर पागलखाना मस्जिद के पास कई अतिक्रमण थे, इन्हें हटाने के लिए पहले ही नोटिस आदि जारी किए थे लेकिन किसी ने भी कब्जा नहीं तोड़ा, तब निगम ने पिछले दिनों एक दर्जन मकानों को तोड़ा था और बचे हुए मकानों को खाली करने के निर्देश दिए थे।

बुधवार को म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट आशीष ताम्रकार की उपस्थिति में अतिक्रमणों को तोड़ा गया। इस दौरान कई लोगों ने विवाद की नौबत पैदा की लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल के कारण कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो पाई। कार्रवाई के दौरान चंद्रशेखर तिवारी, एहसान खान, मुन्ना, ब्रजकिशोर आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser