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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:10 किलोवॉट वाले बिजली उपभोक्ताओं की हर हाल में हो एमआरआई

जबलपुरएक घंटा पहले
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पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी व्हीकिरण गोपाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि 10 किलोवॉट वाले जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उनकी मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। ऐसे उपभोक्ताओं की हर हाल में एमआरआई कराई जाए।

मैन्यूअल रीडिंग मान्य नहीं होगी। कंपनी के चीफ इंजीनियर से लेकर अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन अभियंताओं की बैठक में राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। वीसी में एमडी श्री गोपाल ने फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली पर विशेष जोर दिया जाए। जो अधिकारी पिछले माह राजस्व वसूली के टारगेट में पिछड़ गए थे वे इस माह का टारगेट पूरा करें।

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