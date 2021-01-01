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  • 12 Years Passed In Mere Talk, Crocodile Century Plan Could Not Come Out Of Papers, 50 Crocodiles Are Breaking Every Year

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विडंबना:महज बातों में बीत गए 12 साल, कागजों से बाहर नहीं आ पाया क्रोकोडाइल सेंचुरी का प्लान, 50 मगरमच्छ हर साल तोड़ रहे दम

जबलपुर3 घंटे पहले
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  • पर्यटकों के आकर्षण की जगह खौफ का कारण बनकर रह गए मगर, बेफिक्र हैं जिम्मेदार

परियट नदी और उससे लगे जलाशयों में मगरमच्छों का बसेरा है। जबलपुर को यह विरासत कुदरत से सौगात में मिली है। इस सौगात से पर्यटकों का दीदार कराने की योजना भी बनी। लेकिन नतीजा शिफर है। बारह साल बीत जाने के बाद भी क्रोकोडाइल सेंचुरी का प्लान साकार नहीं हो पाया।परिणाम यह हुआ कि जो मगरमच्छ सैलानियों को रिझाकर रोजगार के अवसर भी पैदा करते, वे क्षेत्र के लिए वरदान की वजह विलेन और दहशत का पर्याय बन गए हैं। फेंसिंग आदि के अभाव में ये आबादी के बीच घुस रहे हैं। हर साल करीब 50 मगरमच्छों की जान भी जा रही है।

परियट नदी में मौजूद हैं 800 मगर
परियट नदी में वर्तमान में 1 से 15 फीट की लंबाई के करीब 8 सौ मगरमच्छ मौजूद हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञ शंकरेन्दुनाथ ने वर्ष 2005 में मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि मगरों के पालन-पोषण को लेकर क्रोकोडाइल सेन्चुरी बनाई जाए या फिर इंक्यूवेशन सेंटर बने। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने 2009 में वन विभाग और शासन को क्रोकोडाइल सेन्चुरी बनाने के निर्देश दिए थे।

प्रोजेक्ट को लेकर वर्ष 2011-12 में शासन ने परियट नदी से लगे 10 किलोमीटर के एरिया में क्रोकोडाइल सेन्चुरी की रूपरेखा तैयार की थी। यूएनडीपी (यूनाईटेड नेशन डेवलअपमेंट प्रोजेक्ट) के तहत 2 करोड़ का फंड भी स्वीकृत हुआ था। 65 लाख रुपए भी वन विभाग को मिले थे। लेकिन कुछ ही महीने बाद यूएनडीपी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अपना फंड रोक दिया था।

तो सैकड़ों ग्रामीणों को मिलता रोजगार
क्रोकोडाइल सेन्चुरी बनने से शहर में नेशनल पार्क की तर्ज पर न सिर्फ पर्यटन हब तैयार होता बल्कि परियट नदी से लगे खमरिया, उमरिया, सोनपुर, रिठौरी, घाना, डुमना और खंदारी जलाशय के बीच कई गाँव के लोगों को नए रोजगार मिलते।

मगरों के रहने से बैक्टीरिया फ्री होते हैं नदी-जलाशय
मगरमच्छ जिन जलाशयों और नदियों में बसते हैं, वहाँ का पानी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। क्योंकि बड़े मगर जहरीली मछलियों के साथ अन्य तरह के जहरीले जन्तुओं का भक्षण करते हैं और इनके बच्चे छोटे जहरीले जलीय जन्तुओं का। इसलिए मगरमच्छों को सफाई व नर्मदा नदी के वाहन के प्रतीक की वजह से जबलपुर में इसकी धार्मिक मान्यताएँ भी हैं।

सिर्फ बड़े मगर ही करते हैं इंसानों पर अटैक
आमतौर पर मगरमच्छ को खतरनाक वन्य जीव माना जाता है। जिसके कारण लोग इनसे दूर ही रहते हैं, लेकिन वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ 10 फीट या उससे अधिक लंबाई वाले मगरमच्छ ही इंसानों पर हमला करते हैं। ज्यादातर मगर पानी की गहराई में रहते हैं। ठंड के मौसम में ही ये धूप सेंकने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं।

क्रोकोडाइल सेन्चुरी बनने से मगरमच्छों का संरक्षण तो होगा ही साथ में जबलपुर में पर्यटन का बड़ा हब तैयार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सेन्चुरी प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग ने प्रयास तो अच्छे किए थे लेकिन कुछ कमियों के कारण प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और शहर को इस उपलब्धि के लिए आगे आना चाहिए।
शंकरेन्दुनाथ, वन्य प्राणी विशेषज्ञ

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