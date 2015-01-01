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गिरफ्तारी:आपसी रंजिश के चलते हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार; हत्या में प्रयुक्त तलवार, चाकू जब्त, दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी

जबलपुर3 घंटे पहले
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लार्डगंज थानांतर्गत उजारपुरवा में 4 नवम्बर की रात युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपी शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लार्डगंज थाना पुलिस ने बताया कि 4 नवम्बर की रात करीब 11-30 बजे एक निर्माणाधीन भवन में आरोपियों अभिषेक शर्मा, अन्नू चौधरी, शुभम खुच्चड़, रित्तू गांजा ने मिलकर उजारपुरवा निवासी सोहन बेन पर तलवार, चाकू से जानलेवा हमला किया था।

युवक को अधमरा छोड़ सभी आरोपी फरार हो गए थे। घायल सोहन की मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जाँच में पता चला था कि सोहन के भतीजे पियूष और उसके दोस्तों का करीब 1 वर्ष पहले अभिषेक शर्मा एवं अन्नू चौधरी से झगड़ा हो गया था। इसी के चलते आरोपियों ने बदला लेने के मकसद से सोहन बेन की हत्या कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने 3-3 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया था।

पुलिस ने भी टीम बनाकर मुखबिरों की सूचना के आधार पर तलाश शुरू की तो गुरुवार की रात आरोपी अभिषेक शर्मा, 29 वर्षीय एवं अजय चौधरी, 21 वर्षीय जेडीए की स्कीम-41 के पास मिले। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि साथी ग्रीन सिटी निवासी शुभम खुच्चड़ और उजारपुरवा निवासी रितिक अहिरवार के साथ मिलकर सोहन बेन पर प्राणघातक हमला किया था। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, एक तलवार, एक चाकू जब्त किया गया है। वहीं, फरार आरोपी शुभम केवट एवं रितिक अहिरवार की तलाश की जा रही है।

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