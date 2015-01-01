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  • 298 Passengers Caught In Intensive Ticket Check In Three Trains Passing Through Jabalpur Division, Fine Of Rs 2 Lakh

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बेटिकट यात्री:जबलपुर मंडल से गुजरने वाली तीन ट्रेनों में 298 यात्री पकड़े गए, दो लाख रुपए जुर्माना वसूला

जबलपुर28 मिनट पहले
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ट्रेन की प्रतीकात्मक फोटो
  • रेलवे उड़नदस्ते ने की जबलपुर-कटनी के बीच में कार्रवाई
  • पुणे-गोरखपुर, रक्सौल-कुर्ला और जनता एक्सप्रेस में हुई जांच

जबलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली तीन यात्री ट्रेनों में शुक्रवार को रेलवे ने सघन टिकट जांच अभियान चलाया। रेलवे विजिलेंस टीम की ओर से चलाए गए अभियान में कुल 298 यात्री बे-टिकट मिले। टीम ने मौके पर यात्रियों से कुल दो लाख रुपए जुर्माना वसूला। त्यौहार को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग बिना रिजर्वेशन यात्रा कर रहे थे। कोविड के चलते रेलवे ने रिजर्वेशन कराने वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी है।​​​​​​​

अधिकारियों तक पहुंची थी सूचना
मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवेश कुमार सोनी ने बताया कि जबलपुर स्टेशन से गुजरने वाली विभिन्न गाड़ियों में अनेक लोगों के बिना टिकट यात्रा करने की सूचनाएं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन और मनोज कुमार गुप्ता के पास पहुंची थी। इन अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे उड़नदस्ते की टीम को जबलपुर से कटनी के बीच यात्रियों की टिकट चेकिंग के लए भेजा गया।​​​​​​​

जबलपुर-कटनी के बीच में चैकिंग
उड़नदस्ते की टीम में प्रभारी रंजीत सिंह भुल्लर, पीके पांडे, रोमित सिंह, एसके सिंह, अशोक कायस्थ, राकेश, कमल व अवनीश कुमार ने सघन टिकट जांच अभियान चलाकर तीन गाड़ियों पुणे-गोरखपुर 01115, रक्सौल-कुर्ला 12545 और मुम्बई से पटना जा रही 03201 जनता एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा कर रहे 298 यात्रियों को पकड़ा। इन यात्रियों से दो लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

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