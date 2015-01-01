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तैयारी:55 वर्ष से अधिक उम्र के 31 हजार को किया चिन्हित

जबलपुर35 मिनट पहले
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ठण्ड के दौरान कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिये जिले में चलाये जा रहे वृद्धजन सुरक्षा अभियान के तहत 55 वर्ष से अधिक की आयु के ऐसे 31 हजार से अधिक व्यक्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। ये बुजुर्ग विभिन्न गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हैं और पिछले एक वर्ष के दौरान शासकीय या निजी अस्पतालों में उपचार के लिये जा चुके हैं।

कोरोना से बुजुर्गों की सुरक्षा, उनकी काउंसलिंग एवं समय पर उपचार मुहैया कराने के उद्देश्य से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल पर जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में चिन्हित व्यक्तियों का डेटा डिस्ट्रिक्ट कोरोना कन्ट्रोल एण्ड कमांड सेंटर में दर्ज कर लिया गया है।

अभी तक ऐसे 6 हजार बुजुर्गों से फोन कर सम्पर्क किया जा चुका है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग की जा रही है तथा उन्हें कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें उपचार के लिये अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है तथा जरूरत पड़ने पर उनके कोरोना सैम्पल भी लिये जा रहे हैं। पी-6

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