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सुविधा:342 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में पहुँची राशि

जबलपुर38 मिनट पहले
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  • मुख्यमंत्री ने सहजपुर के हितग्राहियों से की ऑनलाइन बात

ग्रामीण क्षेत्र के 342 हितग्राहियों के खातों में 34 लाख 20 हजार रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि गुरुवार को पहुँची। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से बात की और उनके खातों में राशि अंतरित की। जिले के विकासखण्ड शहपुरा के ग्राम सहजपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर योजना से लाभान्वित जिले के 3 हितग्राहियों से बात की। इस दौरान झाड़ू निर्माण के पुश्तैनी कार्य से जुड़े चमन लढ़िया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जीविकोपार्जन के लिए परिवार पर समस्या आ गई थी, लेकिन अब फिर से उनका व्यवसाय शुरू हाे गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स सहायता योजना के तहत प्रथम वर्ष 10 हजार रुपये तत्पश्चात 30 हजार फिर 50 हजार रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, जनपद उपाध्यक्ष मोनू टेहन गुरिया, जनपद सदस्य सोनू झारिया, एसडीएम अनुराग तिवारी, ग्रामीण आजीविका परियोजना के डीपी तिवारी, उदय प्रताप सिंह, प्रबंधक श्वेता महतो सहित बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राही और स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्य मौजूद रहे।

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