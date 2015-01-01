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रोको-टोको अभियान:कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से वसूला 38 हजार का जुर्माना

जबलपुरएक घंटा पहले
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कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत गुरुवार को 285 व्यक्तियों से 38 हजार 750 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

इसमें पुलिस द्वारा 183 व्यक्तियों से 18 हजार 300 रुपये, नगर निगम द्वारा 27 व्यक्तियों से 12 हजार 450 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 10 व्यक्तियों से 1000 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 13 व्यक्तियों से 1300 रुपये, एसडीएम अधारताल द्वारा 12 व्यक्तियों से 1200 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 2 व्यक्ति से 200 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये तथा नगर पालिका सिहोरा द्वारा 32 व्यक्तियों से 3700 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

84 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 13 हजार स्पॉट फाइन वसूला

शहर में गंदगी फैलाने वालों, कोरोना की आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नगर िनगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें ऐसे लोगों को टारगेट िकया जा रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं, सड़क पर ही िनर्माण सामग्री रख रहे हैं। िनगम के अमले ने गुरुवार को 84 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 13 हजार रुपयों का जुर्माना वसूल िकया।

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