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कार्रवाई:यूपी से धान भरकर बेचने लाये जा रहे 4 ट्रक पकड़े

जबलपुर3 घंटे पहले
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धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अनैतिक लाभ उठाने वाले भी सक्रिय हो गये हैं। दूसरे जिले से धान लाकर यहाँ बेचने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही एक सूचना पर अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए धान से भरे हुए 4 ट्रक पकड़े। ये ट्रक यूपी से आ रहे थे। संयुक्त कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में प्रशासन एवं पुलिस के दल ने मजीठा वेयर हाउस के पास जाँच शुरू की। टीम ने 4 घंटे तक जाँच अभियान चलाया।

इस दौरान ट्रक क्रमांक यूपी 72 एटी 3202 और यूपी 72 एटी 1738 को रोका गया। टीम को देखते ही ट्रक चालक वाहन खड़े करके भाग खड़े हुए। ट्रकों में लगभग 5 सौ क्विंटल धान भरी हुई थी। दोनों ट्रकों को जब्त किया गया और पुलिस की मदद से भेड़ाघाट थाना में लाकर खड़ा कराया गया।

इसी तरह पनागर में भी ट्रक क्रमांक यूपी 70 ईटी 8085 व एमएच 04 एचडी 5484 को रोका गया तो चालक वाहन छोड़कर भाग गये इन ट्रकों में भी धान भरी हुई थी। संयुक्त कलेक्टर श्री अरजरिया ने बताया कि ये ट्रक भी यूपी से ही आ रहे थे। ट्रकों को जब्त कर पनागर थाना में खड़ा कराया गया है। इस दौरान तहसीलदार दिलीप चौरसिया भी मौजूद रहे।

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