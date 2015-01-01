पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिक्षा अधिकारी का दौरा:गायब मिलीं 4 महिला प्राचार्यों को शोकॉज नोटिस

जबलपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के शुक्रवार से शुरू हुए रिवीजन टेस्ट की सच्चाई का पता लगाने खुद जिला शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ दौरे पर निकले। मझौली तक के पाँच स्कूलों में उन्होंने जाकर हकीकत देखी। एक स्कूल में परीक्षाएँ काफी बेहतर तरीके से संचालित हो रहीं थीं, वहीं चार स्कूलों की महिला प्राचार्यों के नदारद होने को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए उन सभी को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

सूत्रों के अनुसार डीईओ सुनील कुमार नेमा व एडीपीसी अजय दुबे शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे अपनी टीम के साथ निरीक्षण के लिए निकले। टीम ने बरौदा, कालाडूमर, इंद्राना, बनखेड़ी और मझौली के उत्कृष्ट विद्यालय की जाँच की। कालाडूमर हाई स्कूल में परीक्षाएँ व्यवस्थित तरीके से संचालित होते पाई गईं। इसी तरह बरौदा हाई स्कूल की प्राचार्य मीना लखेरा, इंद्राना हायर सेकेण्डरी की प्राचार्य मंजू तिवारी, बनखेड़ी हाईस्कूल की प्राचार्य रागिनी नरवरिया और उत्कृष्ट विद्यालय मझौली की प्राचार्य अर्चना शुक्ला निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर पाई गईं। डीईओ ने चारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए?

स्लॉट में बुलाए जाएँ छात्र | निरीक्षण के दौरान डीईओ ने पाया कि 10 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा में छात्र एक साथ स्कूल पहुँच रहे हैं जिससे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने प्राचार्यों को कहा कि 50-50 छात्रों को हर आधे घंटे के स्लॉट में बुलाया जाए, ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें