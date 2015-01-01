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जबलपुर में भी कोरोना की लहर का संकेत:24 घंटे में मिले 77 नए मरीज, दो की हुई मौत, लापरवाही पड़ने लगी भारी, फिर भी बदइंतजामी जारी

जबलपुर39 मिनट पहले
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कोरोना की प्रतीकात्मक फोटो
  • संक्रमित से कम 53 पीड़ित हुए स्वस्थ, कहीं नहीं दिख रही जागरुकता, दिखावे की कार्रवाई से बिगड़ रहे हालात

जबलपुर में भी कोरोना की दूसरी लहर दिखने लगी है। लगातार दूसरे दिन संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कम रही। जिले में 24 घंटे में 77 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। वहीं इस दौरान दो संक्रमितों की मौत हुई है। जबकि इसकी तुलना में सिर्फ 53 संक्रमित स्वस्थ हुए। कोरोना रोकने के प्रशासन के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रही है। छठ पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने ताक पर रख दिया। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। दिखावे के तौर पर पाटन, पनागर व शहर में जरूर पांच दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

मास्क न पहनने वालों पर टीम ने अभियान चला कर कार्रवाई की
मास्क न पहनने वालों पर टीम ने अभियान चला कर कार्रवाई की

लापरवाही से बिगड़ रहे हालात
त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने में की जा रही लापरवाही भारी पड़ रही है। न तो बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और न ही लोग इसे लेकर सचेत हैं। यही कारण है कि त्यौहार के बाद जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 77 नए संक्रमित के बाद जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव केस 13 हजार 742 पहुंच गया। अब तक कोरोना संक्रमित 218 लोग जान गंवा चुके हैं। 12 हजार 805 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में रिकवरी रेट 93.18 प्रतिशत है। जिले में वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस 719 है। वहीं शनिवार को 1651 सेम्पल टेस्ट के लिए भेजे गए।

इस तरह दीवाली के बाद बढ़ता गया केस
तारीखसंक्रमितडिस्चार्जमृतसेम्पल की जांच
15 नवंबर2924001140
16 नवंबर4828001338
17 नवंबर4435011529
18 नवंबर6038011631
19 नवंबर5836011654
20 नवंबर7459001693
21 नवंबर7753021651
दुकान सील करने पहुंची प्रशासनिक टीम
दुकान सील करने पहुंची प्रशासनिक टीम

कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पांच दुकानें सील
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि पाटन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर चलानी कार्रवाई की गई। इस दौरान दो दुकानों को सील किया गया। इसी तरह पनागर में कृष्णा गारमेंट और ओम साई राम मोबाइल शॉप को सील किया गया। जबकि ओमती में जयंती कॉम्पलेक्स में अंजू मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को सील किया गया।

ग्वारीघाट में छठ पर इस तरह जुटी आस्था की भीड़
ग्वारीघाट में छठ पर इस तरह जुटी आस्था की भीड़

छठ घाट पर टूटा सोशल डिस्टेंसिंग
एक तरफ प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर अभियान चलाकर कार्रवाई की। वहीं शहर में शनिवार सुबह ग्वारीघाट, अधारताल, हनुमानताल, गोकलपुर सहित प्रमुख छठ घाटों पर उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गया। आस्था के आगे प्रशासन भी मूकदर्शक बना रहा। अधिकतर लोगो ने मास्क नहीं पहना था। चिकित्सक इसे खतरनाक लापरवाही बता रहे हैं।

जिले में कोरोना संक्रमित के इलाज की ये है व्यवस्था
विक्टोरियाआइसीयू बेड 15ऑक्सीजन बेड 64
मेडिकलआइसीयू बेड 124ऑक्सीजन बेड 350
प्राइवेट150 आइसीयू बेडऑक्सीजन बेड 350

1200 बिस्तरों की यहां की गई व्यवस्था
कोरोना के गम्भीर मरीजों के अलावा बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों के उपचार की क्षमता लगभग 1200 बिस्तरों की है। सुखसागर मेडिकल कॉलेज, रांझी स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और रामपुर स्थित बैगा छात्रावास में कोविड केयर सेंटर में बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट करने के लिये 1200 बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मंगेली स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय, रामपुर स्थित बैगा छात्रावास, ग्राम बरबटी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय भी बिना लक्षण या हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए हैं।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कोरोना संक्रमण से निपटने की जानकारी देते हुए
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कोरोना संक्रमण से निपटने की जानकारी देते हुए

चार बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने की लगेगी मशीनें
मेडिकल सहित तीन निजी अस्पतालों के बाद अब चार अन्य निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने की मशीनें लगाने की तैयारी है। इसके लेकर अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। इसके अलावा कलेक्टर ने कोरोना कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसे देखते हुए पर्याप्त इंतजाम ही राहत दिला सकते हैं।

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